Những bài học trong phòng, chống dịch Covid-19

(Báo Quảng Ngãi)- Dịch Covid-19 bùng phát và được kiểm soát theo từng giai đoạn khác nhau tại phường Phổ Thạnh, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) là bài học thực tế cần được các khu vực bị phong tỏa do xuất hiện các F0 ngoài cộng đồng nghiên cứu, để thực hiện phù hợp với từng địa phương.

Cuộc chiến gian nan

Ngày 26/6, dịch bùng phát tại phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, ngay lập tức hai địa phương này bị phong tỏa, với hơn 30 nghìn người. Nhờ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, xã Phổ Châu và 5 tổ dân phố (TDP) của phường Phổ Thạnh được nới lỏng giãn cách, dỡ phong tỏa vào ngày 4/8. Riêng 4 TDP của phường Phổ Thạnh là Thạch By 1, Thạch By 2, Thạnh Đức 2 và La Vân phải tiếp tục thực hiện thêm quy định phong tỏa thêm 19 ngày nữa, tức là 23/8 mới được dỡ, nới lỏng giãn cách.

Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng tại phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), khi dịch Covid-19 vừa bùng phát. Nguyên nhân được chính quyền địa phương phân tích, khẳng định là do thực hiện quy định giãn cách "ai ở đâu ở yên đấy", "nhà cách ly với nhà" và chấp hành yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm chưa nghiêm. Nhìn lại những tồn tại đã qua, Bí thư Đảng ủy phường Phổ Thạnh Nguyễn Thịnh cho rằng, sở dĩ kéo dài thời gian giãn cách xã hội ở 4 TDP là vì người dân còn chủ quan. Cùng hoàn cảnh, nhưng xã Phổ Châu thực hiệm nghiêm túc, nhiều người dân còn tự cách ly thêm để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người dân và cộng đồng. Ngay tại phường Phổ Thạnh, TDP thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch thì cũng sớm được nới lỏng giãn cách. Nguyên nhân được chính quyền địa phương phân tích, khẳng định là do thực hiện quy định giãn cách "ai ở đâu ở yên đấy", "nhà cách ly với nhà" và chấp hành yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm chưa nghiêm. Nhìn lại những tồn tại đã qua, Bí thư Đảng ủy phường Phổ Thạnh Nguyễn Thịnh cho rằng, sở dĩ kéo dài thời gian giãn cách xã hội ở 4 TDP là vì người dân còn chủ quan. Cùng hoàn cảnh, nhưng xã Phổ Châu thực hiệm nghiêm túc, nhiều người dân còn tự cách ly thêm để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người dân và cộng đồng. Ngay tại phường Phổ Thạnh, TDP thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch thì cũng sớm được nới lỏng giãn cách.

Trên thực tế, tại 4 TDP Thạch By 1, Thạch By 2, Thạnh Đức 2 và La Vân, nhiều trường hợp vi phạm về khai báo y tế, cách ly, thậm chí có trường hợp còn chống đối khi được vận động đưa đi cách ly. Nhiều người dân ban đầu không chịu xét nghiệm, dẫn đến chậm trễ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, để dịch lây lan kéo dài. "Dù lực lượng chức năng có tăng cường kiểm soát đến đâu, mà người dân không chủ động phòng, chống dịch thì cũng khó thành công", ông Thịnh kết luận.

Tính đến nay, đã 31 ngày trôi qua, phường Phổ Thạnh chưa ghi nhận ca Covid-19 mới. Trong đợt bùng phát trước đó, phường Phổ Thạnh ghi nhận tất cả 200 ca mắc Covid-19 (gồm 198 ca F0 ngoài cộng đồng và 2 ca F0 là ngư dân đi biển dài ngày về địa phương), có 1 trường hợp tử vong. Tổng số mẫu đã xét nghiệm trong cộng đồng qua 5 đợt có 71.784 mẫu. Phường đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19 đối với 136 trường hợp, với tổng số tiền hơn 249 triệu đồng... Riêng xã Phổ Châu đã 50 ngày không xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

Những bài học quý

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, vùng phong tỏa của xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) tương tự như phường Phổ Thạnh, đó đều là xã biển, đông dân cư và hệ thống giao thông tương đồng. Vì thế, những kinh nghiệm, bài học chống dịch ở phường Phổ Thạnh cần được xã Nghĩa An xem xét. Tuy nhiên, xét về tốc độ mắc Covid-19 thì xã Nghĩa An còn nhanh hơn cả phường Phổ Thạnh. Ghi nhận đến ngày 13/9, toàn xã Nghĩa An đã có 121 ca, trong khoảng thời gian sau 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca đầu tiên. Tình hình chấp hành quy định phòng, chống dịch có phần nghiêm túc hơn, song từng lúc, từng nơi một số người dân vẫn chưa tuân thủ triệt để nguyên tắc "nhà cách ly với nhà".

Thanh niên tình nguyện xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ điểm tập kết đến nhà người dân trong vùng phong tỏa. Bí thư Đảng ủy phường Phổ Thạnh Nguyễn Thịnh chia sẻ, khi dịch bùng phát, các địa phương cần áp dụng triệt để ngay kịch bản chống dịch một cách nghiêm túc. Đó là phong tỏa chặt, thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân cư trong vùng, ai không chấp hành sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay. Chỉ có xét nghiệm sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng động thì mới cắt đứt nguồn lây, sớm dập tắt dịch. Cùng với đó là huy động toàn dân chống dịch thì cuộc chiến mới thành công. "Phải kiểm soát chặt việc thực hiện giãn cách, xem thời gian giãn cách là "thời gian vàng" để sàng lọc F0; đồng thời cần đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm để người dân không lấy lý do vì đi mua lương thực, thực phẩm mà vi phạm giãn cách hoặc người nghèo rơi vào hoàn cảnh khó hơn", ông Thịnh bày tỏ.

Luôn cảnh giác với dịch Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Vũ Minh Tâm nhấn mạnh, mặc dù đã khống chế được dịch bệnh, nhưng phường Phổ Thạnh, xã Phổ Châu vẫn không chủ quan, lơ là và luôn quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Quan điểm là hết dịch nhưng không dừng nhiệm vụ chống dịch. Mỗi người dân cần xác định mình là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Có như vậy cuộc chiến với Covid-19 mới sớm kết thúc.

