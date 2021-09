Mang không gian xanh vào nhà phố

(Báo Quảng Ngãi)- Hòa mình với thiên nhiên là khuynh hướng kiến trúc đang được ưa chuộng. Màu xanh của thiên nhiên tạo cho ngôi nhà sự gần gũi, thân thiện, mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng cho chủ nhân của ngôi nhà.

Bắt kịp xu hướng tạo mảng xanh trong nhà, gia đình chị Hạ My, ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), đã xây dựng nhà ở theo kiến trúc hiện đại, mang cả vườn hoa vào trong ngôi nhà phố. “Vợ chồng tôi thích sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, do vậy khi thiết kế xây dựng nhà luôn quan tâm đến việc tạo không gian sống xanh, khai thác ánh sáng tự nhiên, nắng và gió trời”, chị My cho hay.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên và mang không gian xanh vào nhà đang là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: NVCC Các khoảng sân trong nhà nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc và xuất hiện khá nhiều trong những công trình nhà ở hiện nay. Tùy vào từng không gian nhà ở, sở thích của chủ nhà và sự sáng tạo của kiến trúc sư, các khu vườn xanh trong nhà luôn được biến hóa và mang những cảm hứng riêng. Như ngôi nhà giữa phố của gia đình chị My, vào ban ngày có đủ ánh sáng mặt trời, gió tự nhiên mát mẻ, cây xanh được bố trí hợp lý trong sân nhà, là nơi lý tưởng để ngồi uống trà, có không gian xanh thú vị với mảng cỏ xanh rờn để ngồi đọc sách... Ban đêm, ngôi nhà như chiếc lồng đèn trung thu vì ánh sáng đèn hắt ra từ các ô gạch thông gió. "Sau một ngày làm việc trở về nhà, tôi cầm bình nước để tưới cây, rồi tỉa lá, chờ đợi cây ra hoa, điều đó giúp tôi cảm thấy thư giãn, thích thú", chị My nói.

“Vợ chồng tôi thích sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Do vậy, khi thiết kế xây dựng nhà luôn quan tâm đến việc tạo không gian sống xanh, khai thác ánh sáng tự nhiên, nắng và gió trời”. Chị HẠ MY, ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) Ngoài việc cải thiện không gian sống, điều chỉnh không khí tạo cảm giác dễ chịu, thiết kế không gian xanh còn mang tính thẩm mỹ cao cho căn nhà. Hiện nay, có nhiều cách để tạo không gian xanh cho nhà phố. Trong kiến trúc nhà hiện đại thường mở giếng trời trong nhà. Đây chính là không gian lý tưởng để trồng cây xanh. Khu vực giếng trời cung cấp đủ ánh sáng để cây sinh trưởng và phát triển. Ở đô thị, diện tích nhà ở chật hẹp, do vậy tạo không gian xanh cho ngôi nhà là xu hướng đang được nhiều người lựa chọn. Nhiều gia đình tận dụng diện tích dù là nhỏ nhất trong ngôi nhà để tạo không gian xanh tự nhiên với đầy đủ ánh sáng, gió và không khí.

“Với diện tích 5x15m, tôi đã thiết kế cho ngôi nhà của mình một góc trồng cây xanh giữa nhà bếp và phòng ngủ. Từ gian bếp ốp kính, nhìn ra không gian xanh với các loài hoa rực rỡ và cây xanh mát mẻ, tạo cảm giác thoải mái", chị Nguyễn Thị Ý, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), chia sẻ.

Ngoài ra, có nhiều ngôi nhà như một khu vườn xanh mướt, rực rỡ sắc hoa với những giàn dây leo từ ban công như kim ngân, hoa giấy... Ban công xanh làm cho mặt chính ngôi nhà trở nên tươi mát trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và khói bụi của đường phố.

Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế không gian xanh trong nhà trở thành một xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Đó là bởi giá trị từ môi trường sống xanh mang đến cho mọi người lợi ích về sức khoẻ, nuôi dưỡng tinh thần, vơi đi những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn với không gian xanh trong nhà phố.

TRUNG ÂN