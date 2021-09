Nghĩa Hành: Dấu ấn 40 năm

“Những thành tựu của công cuộc đổi mới trong 40 năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện Nghĩa Hành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của các cấp ủy đảng; sự quan tâm của tỉnh và trung ương. Đây chính là tiền đề quan trọng, tạo ra tiềm lực, sức mạnh, niềm tin vào sự phát triển nhanh và bền vững của Nghĩa Hành trong tương lai. Trong giai đoạn phát triển mới, Nghĩa Hành sẽ tiếp tục giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển".

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành ĐINH XUÂN SÂM