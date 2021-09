TP.Quảng Ngãi, ngày đầu tiên đi chợ phải có thẻ

(Baoquangngai.vn)- Từ ngày 2 - 10/9, TP.Quảng Ngãi thực hiện phân chia tần suất đi chợ cho người dân trên địa bàn. Trong ngày đầu tiên thực hiện quy định này, tình hình giãn cách tại các chợ được đảm bảo.

Chúng tôi có mặt tại khu vực chợ tươi sống (chợ Quảng Ngãi), vào giờ cao điểm mua bán (8h -10h) sáng ngày 2/9, lượng người đến chợ không nhiều như trước đây. Các quầy, sạp bán hải sản, rau xanh, thịt... không còn cảnh ngồi chật kín như trước đây. Một số cửa hàng, vị trí kinh doanh được phép mới mở cửa bán. Người dân vào chợ chấp hành nghiêm việc xuất trình "thẻ vào chợ" tại chốt kiểm tra ngay lối vào chợ.

“Thời gian qua, một số chợ trên địa bàn thành phố ghi nhận có liên quan quan đến ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Nhiều chợ phải đóng cửa, xét nghiệm cho tiểu thương, khử khuẩn rồi mới hoạt động trở lại. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục đóng cửa chợ Hàng Rượu, chợ Gò Quán, chợ Nghĩa An và một số chợ tạm, vì liên quan đến một số ca F0. Vì thế, việc áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ cho người dân trong thời điểm này là cần thiết. Mục đích là hạn chế tình trạng người dân tập trung đông người tại chợ, góp phần giảm thiểu tình trạng lây nhiễm, sớm đẩy lùi Covid-19 trên địa bàn” Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương.

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu, ở tổ 7, phương Nguyễn Nghiêm cho biết: "Chiều ngày 1/9, gia đình tôi được phát 3 thẻ đi chợ. Sáng nay là ngày đầu tiên tôi đi chợ mang theo tấm thẻ này. Khi đến lối vào cổng chợ tươi sống, tôi xuất trình và được lực lượng trực hướng dẫn khi ra về không trở lại lối này, mà đi theo lối ra ở phía đầu đường Nguyễn Nghiêm. Tôi rất hài lòng về cách phân tần suất đi chợ của thành phố cũng như cách hướng dẫn của cán bộ phường Nguyễn Nghiêm làm nhiệm vụ tại chốt".

Đối với tiểu thương kinh doanh tại khu vực chợ tỉnh, hầu hết đều xuất trình thẻ ra vào chợ do Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi cấp kèm theo giấy đi đường do công an xã, phường, thị trấn cấp. Mặc dù phải dừng lại để kiểm tra giấy tờ, trên xe chở hàng hóa nặng, cồng kềnh nhưng các tiểu thương hợp tác rất tốt.

"Lực lượng kiểm tra nhanh chóng, hướng dẫn cụ thể để tiểu thương ngồi đúng vị trí bán hàng. Hầu hết các tiểu thương và người dân vào chợ đều nắm được thông tin phải xuất trình giấy tờ theo quy định nên tích cực hợp tác. Đối với tiểu thương bán hải sản tươi sống, chúng tôi kiểm tra kỹ hơn về nơi xuất phát, vì lo ngại họ từ vùng dịch như Nghĩa An lên. Số lượng người dân đi chợ hôm nay giảm rất nhiều so với trước đó", nhân viên trực chốt vào chợ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Việt Dũng cho biết.

Tại chợ Nghĩa Lộ, thuộc phường Nghĩa Lộ, vào chiều ngày 2/9, có rất ít người dân vào chợ mua sắm. Một số người dân đi chợ mà không có "thẻ vào chợ", cán bộ trực chốt giải thích không đủ điều kiện vào chợ và hướng dẫn liên hệ với tổ dân phố để nhận thẻ; đồng thời mua giúp một vài mặt hàng thiết yếu mà người dân cần mua. Tại chợ Nghĩa Lộ, do việc phát thẻ vào chợ ghi cùng 1 ngày đi chợ nên UBND phường thống nhất linh động giải quyết khi có thẻ là được vào chợ, không nhất thiết phải đúng ngày đã ghi trên thẻ.

Đối với các chợ vùng ven thành phố, người dân đi chợ cũng thực hiện nghiêm quy định của địa phương. Chị Phạm Thị Thủy, ở thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà cho biết: "Gia đình tôi được cấp 3 thẻ đi chợ, bắt đầu từ ngày 3/9. Tôi đồng tình cách làm này và chấp hành đúng quy định này, để chung tay phòng, chống dịch Covid-19".

