Agribank Quảng Ngãi trao hơn 100 suất quà Tết cho Hội người mù

(Baoquangngai.vn)- Ngày 4.2, Agribank tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình thiện nguyện “Xuân trao yêu thương” năm 2021 trao tặng 110 suất quà, tổng trị giá 33.000.000đ cho hội viên Hội người mù, khiếm thị tại Hội người mù thành phố Quảng Ngãi.

Thời gian qua, phát huy truyền thống “ Ngân hàng vì cộng đồng” Agriank Quảng Ngãi đã cùng với các cấp Hội, các tổ chức xã hội tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành, sẻ chia mang đến những phần quà ý nghĩa trong những dịp lễ, tết với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết thật ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi trao quà, Ông Đinh Văn Công –Giám Đốc Agribank CN Tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “ Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank tỉnh Quảng Ngãi luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua nhiều chương trình An sinh Xã Hội.

Đại diện AGribank Quảng Ngãi trao quà Tết cho Hội người mù

Trong năm 2020, tổng số tiền Agribank tỉnh Quảng Ngãi dành cho công tác an sinh xã hội lên tới hơn 8 tỷ đồng, được trích từ Quỹ hỗ trợ An Sinh Xã hội của Ngân hàng và do cán bộ, công nhân viên Agribank Quảng Ngãi đóng góp nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông mong muốn với những món quà ý nghĩa này sẽ phần nào hỗ trợ, động viên cho mỗi thành viên Hội được đón một mùa xuân thật hạnh phúc và tươi vui”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì Người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cùng trong dịp đón xuân mới 2021 và Tết Nguyên Đán Tân Sửu Agribank Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều hoạt động như xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao nhiều suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo ăn Tết, thực hiện chương trình “Áo ấm mùa đông”, “Tết yêu thương –ươm mần xanh ”.

* Trước đó, ngày 2.2, Agribank chi nhánh huyện Đức Phổ ( Quảng Ngãi ) cũng tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Lê Thị Hồng Mai tại TDP An Thường, phường Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo agribank chi nhánh huyện Đức Phổ và đại diện Đoàn thanh niên Agribank tỉnh Quảng Ngãi trao tặng nhà cho bà Lê Thị Hồng Mai

Được biết, hộ gia đình bà Hồng thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của địa phương. Được sự quan tâm của Chính quyền địa phương cùng sự tài trợ của Agribank chi nhánh huyện Đức Phổ và sự đóng góp của các mạnh thường quân gia đình bà Hồng đã xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang. Căn nhà có diện tích 80 m2, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lót gạch men, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Trong đó, Agribank chi nhánh huyện Đức Phổ hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân và các mạnh thường quân đóng góp.

Tin, ảnh: Việt Hà