Bắt buộc cách ly tập trung người đi từ các ổ dịch Covid-19 về Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Hiện 20 chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ngãi đã được tái kích hoạt để kiểm soát lượng người và xe đi từ các ổ dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc về. Tất cả các trường hợp cố tình né tránh chốt để trốn cách ly tập trung đều được xử lý theo quy định.

Xử lý, cách ly xe khách về từ ổ dịch Covid-19

Khoảng 15 giờ chiều 29.1, chốt kiểm soát y tế tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) phát hiện xe khách Hùng Đức biển kiểm soát 14B- 028.69. Tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm cấm xe khách xuất bến đi các địa phương khác từ 6 giờ sáng 28.1. Nhưng xe khách chạy tuyến Vân Đồn-Quảng Ngãi đã xuất phát “chui” từ tỉnh Quảng Ninh vào 9 giờ sáng 28.1

Thời điểm xe khách lưu thông tới chốt kiểm soát, trên xe không có hành khách, chỉ có 2 tài xế và 2 phụ xe. Qua đấu tranh bước đầu, tài xế xe khách thông tin có chở trên 50 khách và toàn bộ số khách này đã được trả dọc đường ở các tỉnh từ Ninh Bình trở vào đến Quảng Ngãi.

Xe khách Hùng Đức và các tài xế, phụ xe được đưa về khu cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện Công an Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an các tỉnh để truy vết những hành khách đi trên chuyến xe này, để yêu cầu khai báo y tế và tổ chức cách ly theo quy định. Riêng xe khách Hùng Đức cùng tài xế và phụ xe được đưa về Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 để tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ người và hàng hoá trên xe và cho cách ly tập trung trong vòng 21 ngày.

Trước đó, vào 7 giờ sáng 29.1, 43 hành khách trên chuyến xe Chín Nghĩa có biển số 76B 009.88 chạy tuyến Hải Phòng- Quảng Ngãi đã đến Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Xe khách này xuất phát từ Hải Phòng nhưng có dừng đón 2 khách ở TP.Chí Linh (Hải Dương)- nơi đang bùng phát dịch Covid-19. Do đó, toàn bộ hành khách trên xe được áp dụng các biện pháp tổng khử khuẩn, kiểm tra y tế và cách ly theo quy định.

Chốt kiểm tra y tế tăng cường hoạt động 24/24 giờ

Hiện Quảng Ngãi đã tái kích hoạt 3 chốt kiểm tra trên tuyến đường bộ, gồm: chốt kiểm soát y tế tại Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, đường dẫn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua huyện Tư Nghĩa.

Chốt kiểm tra y tế đặt trên Quốc lộ 1, đoạn qua Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn

Tổ công tác ở các chốt chặn này hoạt động 24/24 giờ, nhằm kiểm soát người ra vào tỉnh Quảng Ngãi bằng đường bộ. Các chốt kiểm tra phải đảm bảo 100% người và phương tiện đi từ các tỉnh, thành đang có dịch về hoặc đi qua địa phận Quảng Ngãi đều phải dừng để khai báo y tế đầy đủ.

Anh Trương Quốc Cường- tài xế xe khách, cho biết: Xe từ Đà Nẵng về Quy Nhơn đến địa phận Quảng Ngãi thì có dừng lại để kiểm tra. Được cơ quan chức năng yêu cầu thì mình cũng phối hợp khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết.

Nhiệm vụ của các chốt chặn là yêu cầu dừng tất cả các xe khách đi từ vùng dịch vào địa phận Quảng Ngãi. Tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, ghi nhận lịch sử đi lại của người dân; kiểm soát chặt chẽ những người đến và đi qua địa bàn Quảng Ngãi. Trường hợp phát hiện trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở thì lực lượng công an phối hợp với ngành y tế sẽ thực hiện cách ly y tế tại cơ sở y tế để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Chị Lê Thị Thọ- nhân viên Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cho hay: Chốt gồm có cảnh sát giao thông, lực lượng quân đội, dân quân và nhân viên y tế. Tất cả người dân đi từ vùng dịch về khi qua chốt thì đều phải được đo thân nhiệt, khai báo y tế. Chốt kiểm tra phải nắm chắc thông tin, làm kết quả bảo lưu, những trường hợp nào sốt, nghi ngờ báo về cơ sở y tế để thực hiện các bước tiếp theo.

Tất cả người đi từ vùng có dịch Covid-19 về Quảng Ngãi khi qua chốt đều phải khai báo y tế và đo thân nhiệt

Ngoài 3 chốt đường bộ, chốt kiểm soát tuyến đường sắt đặt tại Ga Quảng Ngãi. Còn lại 16 chốt kiểm tra y tế tuyến đường biển đặt tại các cảng, cửa biển trên địa bàn tỉnh. Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chúng tôi chỉ đạo chốt kiểm tra tập trung kiểm soát xe có trọng tâm, trọng điểm. Xe đăng ký đi từ tỉnh có dịch về thì phải kiểm tra. Các chốt hoạt động đảm bảo lưu thông thông suốt, không làm ảnh hưởng hành khách đi lại.

20 chốt kiểm tra y tế trên các tuyến giao thông sẽ hoạt động liên tục cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh. Việc tái kích hoạt các chốt kiểm tra y tế thời điểm này được xem là giải pháp được tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhằm ngăn ngừa dịch lây nhiễm vào địa bàn.

