Làng Tranh Giữa đứng trước nguy bị cơ xóa sổ do sạt lở, lũ quét

(Baoquangngai.vn)- Sau 5 ngày bão, lũ đi qua, 36 hộ dân ở KDC Làng Tranh Giữa, thôn Làng Tranh (xã Long Sơn, Minh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ về "con nước hung dữ". Trong đêm tối, lũ lao về ầm ầm, xộc thẳng vào làng, xô ngả toàn bộ cây cối và cuốn trôi nhiều nhà cửa, trâu bò; xoáy sâu vào những con đường...

Bà Đinh Thị Xào, người dân Làng Tranh Giữa kể lại: "Lũ về lại gặp gió to, sợ quá, chỉ biết chui xuống gầm nhà sàn. Tôi mang theo vài lon gạo, 2 gói mì tôm, lỡ đói thì có cái 2 vợ chồng ăn. Những ngôi nhà ở cái làng này sập, nghiêng hết". Còn trưởng thôn Làng Tranh Đinh Xuân Rơn thì bảo: "Tối 27.10, cả làng vừa ăn cơm xong thì nghe tiếng ầm ầm, rồi nước băng băng tràn về, đá to lăn xuống, cây cối đổ ngả hết.

Cả làng gọi nhau tìm nơi trú ẩn, gọi nhau đến lạc cả tiếng. Mạnh ai nấy tìm chỗ núp. Người thì chui xuống sàn nhà, người thì leo lên cây cao. Con cõng cha, mẹ cõng con chạy thoát ra khỏi dòng nước lũ". May mắn, cả làng không ai bị thương. Những chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi cách xa làng vài chục mét, gặp những tảng đá, còn giữ lại được. Trâu, bò bị nước cuốn, mắc lại trong đám keo, nên chỉ… no nước, chứ vẫn còn sống. Lại thêm những cái may”!

Lũ về gây sạt lở, nhiều ngôi nhà đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Ngay sau bão tan, Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết và cán bộ xã Long Sơn đã đi bộ hơn 8km về Làng Tranh Giữa. Con đường bê tông hôm nào bị xé toạc. Cảnh hoang tàn, xác xơ. Cây lim, xà cừ hàng chục năm tuổi được dân làng nâng niu như của quý, bỗng bị nước lũ, gió bão cuốn sạch. Làng giờ không còn đường, chỉ còn những con mương sâu hoắm toàn đá hộc, đá tảng và những con suối nước vẫn âm ỉ chảy mãi chưa dừng.

Huyện Minh Long đã ngay lập tức vận động các nhà thầu trên địa bàn đưa phương tiện lên giải tỏa giao thông, ứng cứu Làng Trang Giữa. Đến chiều 2.11, giao thông tạm thời thông suốt. "Huyện đang khẩn thiết mong tỉnh có phương án xây dựng điểm tái định cư cho 36 hộ dân này. Nơi ở của họ đã thật sự không an toàn. Trước mặt là thác, sau lưng, bên hông là vách núi, đá hộc, đất nhão và khe rãnh có thể biến thành dòng lũ hung dữ bất cứ lúc nào. Nguy cơ Làng Tranh Giữa sẽ bị xóa sổ khi có mưa to là hoàn toàn có thể xảy ra".

Làng Tranh Giữa sau trận lũ

Ngay trong chiều 2.11, huyện Minh Long đã thành lập đoàn công tác do Bí thư Huyện ủy Huỳnh Thị Ánh Sương và Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Điết về Làng Tranh Giữa, mang theo 2 tấn gạo và 100 thùng mì tôm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Đoàn sẽ vận động di dời toàn bộ người làng đến nơi an toàn theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa gửi hỏa tốc đến UBND huyện Minh Long. Đó là khẩn cấp di dân, tuyệt đối bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân Làng Tranh Giữa. Người dân không được mất cảnh giác với sạt lở, lũ quét trước khi bão số 10 vào...

Làng Tranh Giữa trong đêm 2.11, hơn 120 người lại gấp gáp rời làng đi trong bóng tối. Vất vả nhưng tính mạng được an toàn. Giữ lại được tính mạng là có tất cả, từ trồng keo, nuôi trâu bò, làm lại nhà cửa... Nhưng cả làng mong muốn sau chuyến di tản lần này, cuộc sống mới của họ sẽ được bắt đầu ở một nơi khác - Khu tái định cư Làng Tranh Giữa an toàn và không có lũ quét, sạt lở kinh hoàng xảy ra nữa! Hy vọng mong muốn chính đáng của người dân sẽ được các cấp chính quyền quan tâm, để người Làng Tranh Giữa an cư lạc nghiệp trên chính quê hương mình.

