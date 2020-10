Các xã ven biển TP.Quảng Ngãi ứng phó với bão số 9

(Baoquangngai.vn)- Công tác ứng phó với bão số 9 ở các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) cũng trở nên khẩn trương và gấp rút hơn bao giờ hết. Công tác tuyên truyền đến các hộ dân có nhà cửa, tài sản ở vùng ven biển được đẩy mạnh, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Đi dọc ven biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) sáng nay (27.10), hàng trăm hộ dân đang tức tốc dồn cát vào bao để chẳng chống nhà cửa. Rút kinh nghiệm từ cơn bão trước, dù sức gió không quá lớn cũng đã làm tốc mái nhà của một số hộ dân. Trước dự báo về tình hình của cơn bão số 9, ngay từ chiều tối 26.10 và nhất là sáng nay, người dân và chính quyền đã tập trung ứng phó.

Đang xúc cát dồn vào bao để chẳng chống nhà cửa, bà Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi tỏ ra lo ngại với cơn bão số 9 đang sắp đổ bộ vào đất liền. Bà nói: “Tôi huy động cả nhà, nhất là thanh niên cùng nhau chằng chống nhà cửa, do nhà cách bờ biển chỉ có vài trăm mét. Đến khoảng 10h00 là xong xuôi mọi việc. Tuy nhiên, nhà mình cũng yếu nên chằng chống xong không ở lại đây mà sẽ đến nhà người thân để trú, tránh bão”.

Chính quyền địa phương ở các xã ven biển TP.Quảng Ngãi đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các hộ dân vùng có nguy cơ, nhất là các gia đình có người già, trẻ em.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Hữu Xuân, 65 tuổi, cho biết, mấy ngày nay nghe thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình đã tập trung ứng phó với bão. Tàu thuyền và các dụng cụ đánh bắt được xem là “cần câu cơm” của gia đình đã được đưa vào nơi an toàn. Những tài sản quí giá trong nhà như tủ lạnh, tivi cũng được kê lên và cất giữ cẩn thận. Tiền bạc và giấy tờ đã mang sẵn trong người...

Ban phòng chống lụt bão xã Tịnh Khê sáng nay đã họp khẩn triển khai về phòng chống cơn bão số 9, triển khai công tác ứng phó đến 3 thôn trong xã. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng, hội đoàn thể đã đi dọc các thôn, nhất là các thôn có nhà cửa nằm sát bờ biển để tuyên truyền, vận động.

Dồn cát biển vào bao để chằng chống nhà cửa.

Công tác ứng phó với bão số 9 đang được người dân chủ động.

Trước mắt vận động bà con nhân dân thu dọn và chằng chống nhà cửa phòng chống bão tốt hơn. Trong 14h00 đến 16h00 chiều sẽ thực hiện việc di dời dân theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống lụt bão các cấp. Công tác vận động đang tiến hành, bà con cũng đang chấp hành tốt để ứng phó với bão số 9.

“Hiện tại xã Tịnh Kỳ có 3 thôn, với tổng số dân là hơn 10.000 dân nhưng có khoảng 2.000 dân nằm trong nguy cơ có ảnh hưởng trực tiếp. 2.000 dân này đã triển khai vận động đi tránh bão ở các trường học, hoặc đến nhà người thân ở khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi để trú ẩn”, Trưởng Công an xã Tịnh Kỳ Lê Nhất Duy cho biết.

Người dân các xã ven biển TP.Quảng Ngãi cơ bản đã chằng chống nhà cửa đảm bảo trong sáng 27.10.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ Trần Đình Tiến cho biết thêm: “Đối với tàu cá, 100% tàu thuyền (418 chiếc) đã neo trú an toàn ở khu vực giáp ranh Tịnh Khê, từ đoạn ở cầu Khê Kỳ đi xuống thôn Kỳ Xuyên.

100% các tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn.

Còn tại xã Tịnh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Đức Vinh cho biết, đối với Tịnh Hòa vùng nguy cơ nhất là ở thôn Xuân An với 92 hộ, 214 khẩu. Người dân cơ bản đã chủ động di dời. Các thôn trưởng, xóm trưởng đã đến từng nhà không đảm bảo an toàn, động viên người dân di dời đến nhà có tầng lầu, đủ an toàn để lưu trú. Các thôn còn lại trong xã cũng đã chằng chống xong nhà cửa, bảo vệ tài sản.

“Đến 16h00 chiều nay, xã sẽ đi kiểm tra lại toàn bộ tất cả các nhà có nguy cơ. 345 chiếc tàu cá của Tịnh Hòa cũng đã neo đậu đảm bảo an toàn tại cảng neo trú ở địa phương”, ông Vinh nói.

Thiên Hậu