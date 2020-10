TP. Quảng Ngãi: Khẩn trương phòng bị trước giờ bão đổ bộ

(Baoquangngai.vn)- Trước nguy cơ bão số 9 đổ bộ vào đất liền với cấp độ rủi ro thiên tai cao, người dân các phường đặc biệt là các xã ven biển của TP. Quảng Ngãi cùng các lực lượng đã khẩn trương chủ động ứng phó. Bên cạnh việc di dời người dân ven biển đến nơi an toàn, công tác chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh cũng được chủ động thực hiện tốt.

Là một trong những hộ kinh doanh hàng quán ngay sát bờ biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi), ông Nguyễn Khang hết sức lo ngại gió bão sẽ làm tốc mái. Vì thế ngay từ sáng ngày 27.10, ông Khang đã huy động người nhà chằng chống lại mái. Ông Khang bày tỏ, chúng tôi nghe báo cơn bão lần này có cấp độ rất mạnh. Nên tranh thủ sáng nay trời còn yên mà gia cố lại đôi chỗ trong quán, xong việc thì đóng cửa rồi cả nhà chuyển các máy móc điện tử, đồ dùng có giá trị đến chỗ an toàn trú tạm.

Ông Khang cùng người nhà chằng chống lại hàng quán của mình trước lúc bão đổ bộ

Bà Trương Thị Oanh, chủ cửa hàng vật dụng tại xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi) cho biết, từ 2 ngày nay khách đến cửa hàng mua các loại bao bố, dây thừng, keo, kẽo rất đông. Các mặt hàng này chủ yếu để phụ vụ cho công tác chằng chống nhà cửa, cột trâu bò để đảm bảo an toàn cho tài sản trước cơn bão sắp đến.

Các vật dụng như dây thừng, kẽm, bao bố,.. được người dân hỏi mua rất nhiều trong 2 ngày qua

Theo ghi nhận của phóng viên, việc cắt tỉa cây xanh đô thị trên một số tuyến đường lớn như Phan Bội Châu, Lê Lợi, Phạm Văn Đồng,... cũng được các đội cây xanh gấp rút thực hiện. Việc chặt tỉa cây xanh trong thành phố của các công nhân đô thị dự kiến sẽ dừng vào cuối giờ chiều hôm nay, khi gió bắt đầu mạnh lên.

“Công tác cắt tỉa cây xanh mùa mưa bão được tiến hành từ trung tuần tháng 6, đối với bão số 9 thì công tác cắt tỉa bổ sung được bắt đầu từ sáng ngày 26.10. Phía đơn vị đã tăng cường lực lượng công nhân môi trường phối hợp với các công nhân của công ty điện lực Quảng Ngãi để đảm bảo hoàn thành việc chặt tỉa cây xanh trước khi cơn bão đến. Trong hai ngày qua, các công nhân cũng đã cố gắng làm việc từ sáng đến đêm, đến nay các tuyến đường đặt biệt là tuyến đường có cây cao, tương đối nguy hiểm như Lê Lợi đã được đảm bảo”, ông Nguyễn Viết Thạo, PGĐ Xí nghiệp Công viên Cây xanh chia sẻ.

Công tác chặt tỉa cây xanh đô thị trong thành phố đang được tích cực thực hiện

Các cành cây sau khi chặt hạ được thu dọn lên xe tải để chở về bãi tập kết

Chủ tịch UBND thành phố Hà Hoàng Việt Phương cho biết: Người dân trên toàn thành phố đã liên tục được thông tin, tuyên truyền về cấp độ nguy hiểm của bão số 9 để người dân không chủ quan trước diễn biến của cơn bão và chủ động các biện pháp chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản. Các tàu thuyền đánh bắt ngoài ngoài khơi đã được huy động vào đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Và sáng nay, phương án di dời các hộ dân vùng ven biển xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Nghĩa Phú và đặc biệt di dời gần như toàn bộ người dân xã Nghĩa An đến nơi an toàn đã được thực hiện.

Bên cạnh đó, phía thành phố cũng đã đề nghị chính quyền địa phương các xã, phường hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên hỗ trợ những gia đình có người già, phụ nữ, người neo đơn thực hiện công tác chằng chống nhà cửa. Một số kinh nghiệm hay được người dân áp dụng nhiều là đổ nước vào các bao ni lông tạo ra sức nặng chống tốc mái hoặc đưa các vật dụng có giá trị vào các bao tải, bao ni lông lớn. Trong trường hợp nhà cửa có bị hư hại, nước vào nhà thì tài sản của người dân cũng tránh bị ướt, hư hỏng.

T.Nhàn