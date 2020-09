(Báo Quảng Ngãi)- Bên cạnh việc tập trung củng cố, nâng cấp lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn để người dân nắm bắt, góp phần hạn chế tối đa tai nạn do điện.

Trong mỗi chuyến công tác ở các huyện miền núi của những người thợ điện, ngoài dụng cụ sửa chữa điện cần thiết, còn có tài liệu tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Công việc của họ là sửa chữa, khắc phục lưới điện và hướng dẫn cho người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Nhân viên điện lực tuyên truyền và hướng dẫn người dân thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm (Ba Tơ) ký cam kết sử dụng điện an toàn.

Vừa qua, chúng tôi theo chân các anh thợ điện về vùng cao xã Ba Khâm (Ba Tơ) để đóng điện phục vụ người dân thôn Hố Sâu, Nước Giáp. Khu vực này lần đầu tiên có điện quốc gia, nên những người thợ điện phải đi từng nhà để hướng dẫn cách sử dụng, vừa thao tác, vừa giải thích, rồi yêu cầu người dân thực hành theo. Già làng Phạm Văn Huy cho biết: "Thợ điện chỉ cho mình rất tận tình. Có điện, mình phải biết sử dụng các thiết bị điện thành thạo mới được".

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn điện, làm bị thương 1 người, giảm 50% số vụ so với năm 2019 (xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người và bị thương 3 người). Tại huyện Sơn Hà, khi lần đầu tiên đóng điện phục vụ cho người dân vùng lõm xã Sơn Ba, nhân viên Điện lực Sơn Hà đã phải về và ở lại làng nhiều ngày, đi từng nhà hướng dẫn cho dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Vì thế, đã hơn 1 năm kể từ ngày có điện, nơi đây chưa để xảy ra sự cố dùng điện nào. Kết hợp tuyên truyền, nhân viên ngành điện còn hướng dẫn người dân cách nhận diện mối nguy hiểm về điện trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, vận động người dân tuyệt đối không xây dựng, cơi nới nhà cửa, trồng cây cao vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây. Khi xảy ra mưa bão, gió mạnh cần tắt hết nguồn điện trong nhà; không được đứng dưới chân cột điện hay đường dây điện khi trời mưa; không nhặt dây dẫn điện khi bị rơi xuống đất, hoặc leo trèo tháo dỡ các cấu kiện thiết bị lưới điện...

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang quản lý và bán điện cho hơn 395.883 khách hàng. Công ty thường xuyên tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về an toàn điện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Từ phát tờ rơi, treo bảng cảnh báo tại khu vực tập trung đông dân cư, trường học cho đến đăng phát thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp hướng dẫn, thao tác dùng điện cho người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, tích cực hỗ trợ người dân đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp. Mới đây, khi thực hiện khai thác keo gần đường dây 22kV, có khả năng ngã đổ vào đường dây gây sự cố và nguy hiểm đến tính mạng, người dân khu vực xã Trà Phú (Trà Bồng) đã chủ động gọi điện đến Điện lực Trà Bồng để được hỗ trợ.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn đầu tư 162 tỷ đồng để nâng cấp lưới điện, cải tiến kỹ thuật để nâng cao mức độ an toàn của lưới điện. Đây sẽ là cơ sở để đảm bảo cấp điện và phòng, tránh tai nạn điện cho người dân, thực hiện phương châm "mỗi nhà an toàn, cả tỉnh an toàn".

Bài, ảnh: THANH NHỊ