Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kịch bản cụ thể để ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm; nâng cao năng lực theo dõi, giám sát diễn biến thiên tai; kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư; triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện,…

Cụ thể, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương rà soát kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm, nhất là mưa lũ lớn dài ngày, bão mạnh và siêu bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt không để bị động, bất ngờ trong ứng phó; nâng cao năng lực theo dõi, giám sát diễn biến thiên tai; theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó thiên tai và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó các tình huống thiên tai nguy hiểm theo nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, lũ lớn, ngập lụt diện rộng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa để kịp thời, tiếp cận xử lý mọi tình huống thiên tai khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện; giám sát vận hành an toàn hồ đập; tăng cường lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các đơn vị chức năng theo quy định, thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ; đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trên biển, bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong mùa mưa, bão.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông trong các tình huống thiên tai; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để bảo đảm an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát, tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đảm bảo an toàn, đúng quy định; rà soát, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và các nguồn vốn khác khắc phục nhanh hậu quả thiên tai và thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp bách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời bảo đảm an toàn khi có thiên tai; kiểm tra công trình đê điều, hồ, đập trên địa bàn, phương án, nguồn lực bảo đảm an toàn đê điều, hồ, đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng,...

