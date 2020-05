Giúp người khuyết tật vươn lên

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể ở huyện Nghĩa Hành đã chung tay giúp đỡ người khuyết tật (NKT) về giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng, sửa chữa nhà ở, phương tiện đi lại... giúp họ có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Gần 15 năm qua, anh Nguyễn Phước, ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung cần mẫn với nghề may để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Biết hoàn cảnh khó khăn của anh Phước, năm vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ anh 2 triệu đồng để mua máy may.

Anh Phước cho biết: "Tôi bị liệt một chân từ nhỏ. Lớn lên tôi học nghề may. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để tôi tham gia các lớp học may dành cho NKT nên dần dần tôi có tay nghề vững hơn. Hiện tôi đang làm ở cơ sở may tại TP.Quảng Ngãi. Thu nhập của tôi phụ thuộc vào sản phẩm làm ra, nên khi được hỗ trợ mua máy may, tôi có thể nhận thêm quần áo về nhà gia công kiếm thêm thu nhập".

Ông Nguyễn Phụng, ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức (Nghĩa Hành) được hỗ trợ bò cái sinh sản để phát triển chăn nuôi.

Cũng khuyết tật chân, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Phụng, ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức vẫn luôn nỗ lực với công việc đồng áng trong khả năng của mình. Năm 2019, Hội NKT tỉnh đã hỗ trợ một con bò giống giúp ông Phụng có thêm sinh kế. “Vì bị khuyết tật nên tôi đi lại rất khó khăn. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng lao động. Nhờ chịu khó làm việc và có sự động viên của vợ, con cùng với sự giúp đỡ của các cấp, ngành nên tôi có thêm điều kiện xây dựng cuộc sống tốt hơn”, ông Phụng trải lòng.

Không những tạo sinh kế sinh cho NKT, các cấp, ngành, đoàn thể ở huyện Nghĩa Hành còn phối hợp với Hội NKT tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, các nhà hảo tâm tặng quà, động viên NKT trên địa bàn huyện. Riêng năm 2019, huyện Nghĩa Hành đã cấp 46 xe lăn cho NKT. Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam, UBND huyện đã tặng quà cho 60 NKT, với kinh phí 18 triệu đồng; đưa, đón 168 người khiếm thính đi nhận máy trợ thính; xây dựng đường tiếp cận, nhà vệ sinh cho NKT ở các xã Hành Nhân, Hành Đức...

Huyện Nghĩa Hành hiện có gần 2.500 NKT, trong đó có hơn 2.300 NKT nặng, đặc biệt nặng nhận trợ cấp xã hội hằng tháng. Theo Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nghĩa Hành Cao Thị Hạnh, bên cạnh giải quyết các chế độ dành cho NKT, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể của huyện cũng phối hợp cùng tỉnh tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn và hỗ trợ NKT vay vốn làm ăn. Sự chung tay, sẻ chia của xã hội đã giúp NKT thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

