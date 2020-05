Tập trung giải quyết vướng mắc dự án truyền tải điện

(Báo Quảng Ngãi)- Do gặp một số vướng mắc, dự án truyền tải điện đi qua địa phận Quảng Ngãi bị chậm tiến độ. Theo yêu cầu của Chính phủ, Quảng Ngãi phải tích cực phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án (DA).

Dự án đường dây 500kV do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đi qua địa bàn Quảng Ngãi, gồm: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2; DA đường dây 220kV Quảng Ngãi- Quy Nhơn và đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi. Đây là các DA thực hiện để bảo đảm an toàn cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia.

Một trong những công trình xây dựng trái phép ở huyện Sơn Tịnh để chờ bồi thường khi triển khai dự án truyền tải điện.

Vì tính chất đặc biệt quan trọng, nên Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các địa phương, trong đó có Quảng Ngãi phải sớm bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành DA. Thực hiện chỉ đạo này, giữa tháng 5.2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị, địa phương liên quan, gồm: Sở TN&MT, các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Ba Tơ và thị xã Đức Phổ để bàn biện pháp tháo gỡ.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt được một số kết quả, làm cơ sở để thực hiện được một phần DA. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 và vướng mắc trong GPMB, phát sinh nhiều phức tạp, dẫn đến tiến độ bị chậm so với kế hoạch đề ra. Tháng 7.2019, UNND tỉnh đã họp và chỉ đạo giải quyết một số tồn tại và chính quyền các địa phương cam kết sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công vào cuối tháng 8.2019, riêng huyện Bình Sơn là đến tháng 11.2019, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung tuyền truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức bố trí tái định cư cho người dân, để thi công các hạng mục của DA. Ngoài ra, sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ thi công, nếu quá trình vận động, thuyết phục người dân không được; đồng thời cương quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong đất DA, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, được khởi công từ ngày 18.12.2018. Theo chỉ đạo của Chính phủ, DA này phải hoàn thành và đóng điện trong tháng 6.2020, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn giậm chân tại chỗ, do vướng GPMB. Đây là các DA được xác định cấp bách, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai vào năm 2016. Tuy nhiên, khi triển khai DA gặp nhiều vướng mắc, tập trung ở khâu GPMB.

Đối với DA đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn và đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi, UBND tỉnh yêu cầu thị xã Đức Phổ rà soát lại tất cả những điều kiện pháp lý trong thực hiện bồi thường GPMB, kiên trì vận động, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ thi công công trình. Riêng với chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết vướng mắc; giám sát, chỉ đạo nhà thầu thực hiện đúng quy định về môi trường, hoàn trả mặt bằng cho bên có liên quan.

Bài, ảnh: THANH NHỊ