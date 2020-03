Quân y đảo An Bang cấp cứu kịp thời một ngư dân Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Quân y đảo An Bang (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời cấp cứu một ngư dân Quảng Ngãi bị chấn thương khi đang hành nghề ở khu vực phía nam đảo An Bang.

Sáng ngày 5/3, đảo An Bang tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh, từ tàu Quảng Ngãi 95821TS trong tình trạng bụng chướng nhẹ, mạn sườn phải, hố thắt lưng phải đau dữ dội. Nguyên nhân là do vào lúc 16 giờ ngày 4/3 ngư dân Vinh bị đập vùng mạn sườn phải vào thành tàu khi đang câu mực ở khu vực phía nam đảo An Bang.

Ảnh do vùng 4 Hải quân cung cấp

Quân y đảo An Bang chẩn đoán bước đầu ngư dân Vinh bị chấn thương bụng kín. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu 633 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955 chở bệnh nhân rời đảo An Bang đến Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để đảm bảo điều kiện cứu chữa tốt hơn cho ngư dân.

Bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh, 37 tuổi, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là ngư dân trên tàu Quảng Ngãi 95821 TS do ông Võ Minh Hiền, cùng quê làm chủ tàu.

PV