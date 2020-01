(Baoquangngai.vn)- Trong những ngày trước, trong và sau tết, lượng hành khách ra vô đảo Lý Sơn sẽ tăng cao. Do đó, để bảo đảm an toàn PCCC trên tàu khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các tàu khách, kịp thời nhắc nhở, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

.

Minh Cường- Minh Châu- G.N