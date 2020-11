Góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và sau 35 năm đổi mới:

(Báo Quảng Ngãi)- Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng và là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá đúng tình hình đất nước trong 5 năm qua (2015 - 2020) và sau 35 năm đổi mới (1986 - 2020). Đặc biệt là, đánh giá đúng tình hình phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đô thị TP.Quảng Ngãi ngày càng phát triển. Ảnh: Bùi Thanh Trung

Trên lĩnh vực kinh tế, văn kiện đã thể hiện rõ đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo và khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Trung ương thường xuyên, kịp thời đánh giá, dự báo tình hình trong nước và thế giới để điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sự phát triển của đất nước thể hiện rõ nhất là quan hệ hợp tác quốc tế. Từ việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế mà vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng lên, nhiều nước trên thế giới biết đến Việt Nam, ký kết hợp tác phát triển với Việt Nam. Đây là điều kiện để đất nước ta nâng cao tầm và uy tín trên trường quốc tế.

“Trong 35 năm qua, Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sự lựa chọn đúng đắn, khẳng định con đường đi lên CNXH của Việt Nam là phù hợp thực tiễn nước ta và xu thế thời đại". Đảng viên NGUYỄN QUANG VINH, 65 năm tuổi Đảng, ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) Đảng viên Nguyễn Quang Vinh, 65 năm tuổi Đảng, ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) cho rằng: "Trong 35 năm qua, Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sự lựa chọn đúng đắn, khẳng định con đường đi lên CNXH của Việt Nam là phù hợp thực tiễn nước ta và xu thế thời đại. Do đó, tôi đề nghị thêm 2 từ “đổi mới” sau từ CNXH, thành “chủ nghĩa xã hội đổi mới”. Vì đây là sự đóng góp, cống hiến, bổ sung của Đảng và nhân dân ta vào kho tàng lý luận Mác - Lê nin trong thời đại mới, xây dựng được mô hình CNXH đổi mới, không còn là CNXH lỗi thời, nhiều khiếm khuyết. Sự khẳng định này để nhân dân thêm vững niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta".

Như dự thảo đã đánh giá: “Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên CNXH là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Phát triển công nghiệp tiếp tục sẽ là nhiệm vụ đột phá của Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Công nhân vận hành sản xuất tại Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. ẢNH: TL

Dự báo những năm tới, tình hình tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế, nhất là kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hoà bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường... tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Lê Thanh Nam, ở xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), bày tỏ: "Tôi mong muốn văn kiện Đại hội XIII quan tâm, chú trọng thêm giải pháp về những vấn đề liên quan đến Biển Đông. Vì những năm gần đây, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng phức tạp, trở thành một vấn đề nóng. Tính chất phức tạp của vấn đề Biển Đông có nguy cơ đe dọa đến hòa bình, ổn định trong khu vực và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của nước ta. Do vậy, cần đưa vào dự báo tình hình, có phương pháp đấu tranh khéo léo giữ vững hòa bình trên Biển Đông, có chủ trương, sách lược ứng phó phù hợp".

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao Tính chung cả thời kỳ Chiến lược 2011 - 2020, tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020. Trích Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030).

