Đồng chí Lê Văn Tùng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

(Baoquangngai.vn)- Ngày 25.8, Đảng bộ huyện Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Sơn Tây qua các thời kỳ và 180 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Sơn Tây.

Theo Báo cáo Chính trị Đại hội, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Sơn Tây đã ra sức nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 của toàn huyện trên 800 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, trong đó công nghiệp-xây dựng chiếm đến hơn 60% trong tỷ trọng cơ cấu kinh tế, nhờ 5/10 nhà máy thủy điện đi vào sản xuất kinh doanh, với công suất 204,8KWh, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách huyện. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 59,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 32,07%, cận nghèo 8,21%, bình quân giảm 5,48%/năm,...

Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội từng bước đáp ứng cuộc sống cho người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến; vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố vững chắc...

Báo cáo Chính trị Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; từ đó phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân để tìm hướng khắc phục.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương- Đổi mới – Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Sơn Tây đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để phát triển; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi diện huyện nghèo.

Đại hội đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Sơn Tây phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân từ 5,5- 6%/năm; tỷ trọng các ngành kinh tế đến năm 2025: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 18,5- 19%, công nghiệp – xây dựng 64- 65%, dịch vụ 15,5- 16%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 65- 70,5 triệu đồng/người/năm; bình quân mỗi xã trên toàn huyện đạt 15-16 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5- 5,5%/năm,…

Các tham luận tại Đại hội cũng đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện Sơn Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Sơn Tây đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Quỳnh đề nghị huyện Sơn Tây cần tăng cường công tác xây dựng, chính đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cần xác định đây là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Huyện ủy, Đảng bộ huyện, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường các giải pháp khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển nông- lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn- rừng kết hợp với một số mô hình chăn nuôi phù hợp.

Đồng thời, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm từ trồng cây gỗ dăm, khai thác keo non, sang trồng cây gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao để phát triển lâm nghiệp bền vững; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững,…

BCH Đảng bộ huyện Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Trên tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Sơn Tây nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Lê Văn Tùng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

