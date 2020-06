Ngành công an: Cơ bản hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở

(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và đảng bộ công an các huyện, thành phố, thị xã đã cơ bản hoàn thành đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chi, đảng bộ trong lực lượng công an tỉnh đã tổ chức đại hội đảng bộ bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh) tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: V.N

Để các chi, đảng bộ triển khai tốt công tác đại hội, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh) đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng để cấp ủy các đơn vị dễ thực hiện, phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể. Đây là điều kiện quan trọng để các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ công an các địa phương tổ chức thành công đại hội của đơn vị.

Được coi là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, Đại hội Đảng bộ Công an TP.Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định tiếp tục nêu cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác trong đơn vị; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Giám đốc Công an tỉnh và Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay: Trong nhiệm kỳ tới, trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, đơn vị tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, đảm bảo mọi tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự đều được nắm chắc; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở. Đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Kiên quyết không để tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính chất “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”, băng, nhóm hoạt động trên địa bàn.

Đến thời điểm này, 27 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 13 đảng bộ công an các huyện, thị xã và thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bí thư Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Thượng tá Võ Văn Mai cho biết: Đơn vị đã phối hợp hướng dẫn, theo dõi các chi, đảng bộ trực thuộc và đảng bộ công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đại hội theo đúng quy trình, quy định và đúng chủ trương của Đảng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện chức năng phục vụ cho Đảng ủy Công an tỉnh trong tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh sắp tới, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và có chất lượng để Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị còn chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

V.NAM - M.CƯỜNG