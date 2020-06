Thực hiện Kết luận 30 của Tỉnh ủy: Phát triển nông nghiệp, làm mới nông thôn

Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô: “Cần liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất” Ngành nông nghiệp đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 7 chính sách thu hút DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút 65 DA đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 3.300 tỷ đồng. Qua đó, các DN đã liên kết với nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị... thông qua 400 cánh đồng lớn, với tổng diện tích hơn 7.400ha; xây dựng các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao... Chính quyền các địa phương cũng tập trung dồn điền đổi thửa được 8.200ha, chuyển gần 5.240ha đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng cạn... góp phần hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tinh thần Kết luận 30 là đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt 85 triệu đồng/ha canh tác, tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%, có 98 xã đạt chuẩn NTM... Ngành nông nghiệp tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm chính là thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với Chương trình xây dựng NTM. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của ngành, cần sự hỗ trợ của các cấp, ngành và địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ các nông sản đặc trưng, chủ lực của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân: “Phải có giải pháp đủ mạnh để trợ lực cho DN và nông dân” Huyện Mộ Đức hiện có 24 DA đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhưng chỉ có 2 DA là nhà đầu tư vừa có nguồn lực, vừa có năng lực và chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp. Đó là, DA Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi, do Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam đầu tư, với tổng nguồn vốn trên 700 tỷ đồng và DA Khu sản xuất và chế biến nông nghiệp tập trung, do Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký đầu tư, với tổng vốn hơn 78 tỷ đồng. Còn lại là các DA thuộc dạng “khởi nghiệp”, nhà đầu tư non trẻ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế. Trong khi đó, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối mặt với nhiều rủi ro, nên nhiều DA có tiến độ triển khai thực hiện chậm, thậm chí bỏ cuộc. Chính vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch theo tinh thần Kết luận 30 của Tỉnh ủy, trong đó có việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, thì phải có giải pháp trợ lực cho nông dân và DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Với DN, cần có chính sách thông thoáng trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý diện tích đất công... Với nông dân, cần có chiến lược đào tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ) Đỗ Thể: “Đừng để nông dân cứ phải tự bơi” Nông dân hoàn toàn có thể sản xuất được lúa chất lượng cao, để tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, vì phải đơn độc đối mặt với nhiều khó khăn, nên nông dân e ngại, không mạnh dạn đầu tư. Trong khi đó, dù luôn khuyến khích nông dân hình thành vùng chuyên canh, liên kết sản xuất, nhưng Nhà nước lại bố trí nguồn lực đầu tư nhỏ giọt. Hay như tình trạng giá nông sản liên tục biến động, hoặc tình trạng tư thương làm giá, ép giá, nhưng Nhà nước cũng chưa thực hiện kịp thời, quyết liệt các giải pháp, để ổn định giá giúp nông dân. Điều này không chỉ khiến nông dân thường xuyên rơi vào cảnh khó khăn, mà còn mất niềm tin với nghề nông. M.H (thực hiện)