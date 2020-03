Đức Phổ: Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

“Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đức Phổ đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Việc tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 3. Hai xã Phổ An, Phổ Thuận và Đảng bộ Công an huyện thực hiện thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Phổ An. Đại hội đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 5.2020”.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ TRẦN PHƯỚC HIỀN