Năm 2022, Quảng Ngãi phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5-6%

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/12, sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 của tỉnh; đồng thời, nghe đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành báo cáo một số nội dung quan trọng khác.

Những kết quả khả quan

Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021 trong điều kiện đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT - XH; kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong từng thời điểm nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và hạn chế thấp nhất sự tác động đến phát triển KT - XH của tỉnh.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các cấp, các ngành, sự đồng tình, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT - XH của tỉnh năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định. Có 16/24 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ưóc đạt 53.501 tỷ đồng tăng 6,0%, so với một số địa phương lân cận thì tỉnh Quảng Ngãi có tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao.

Quang cảnh kỳ họp

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 ước tăng 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020, đạt 94.8% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) ước đạt 51.974 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm 2020, đạt 94.7% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.680 triệu USD, tăng 19.3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.570 triệu USD, tăng 53,4% so với năm 2020, vượt 46,9% kế hoạch năm. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng khoảng 63.830 tỷ đồng, tăng 5,57% so với cuối năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 22.366 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020 và bằng 123,6% dự toán năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước khoảng 12.985 tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán giao, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 3.372 tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản vẫn giữ được ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02% so với năm 2020.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt; thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT - XH; đồng thời, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về an sinh xã hội. Cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ, toàn diện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Tận dụng cơ hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH

Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ song thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động nhiều mặt đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. GRDP năm 2021 tuy tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng âm. Sản xuất công nghiệp mặc dù duy trì được sự phát triển nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu ổn định do tác động của dịch bệnh và giá cả thị trường. Chất lượng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở một số mặt còn hạn chế. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng cao so với cùng kỳ. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là về quy hoạch, đất đai. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; việc chấp hành, thực thi công vụ chưa thực sự quyết liệt...

Bước sang năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025; tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục. Chấn chỉnh quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khoảng 5-6%; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD; Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64-65%, trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 36-37% GRDP; Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5-6%; Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 29.000-31.000 tỷ đồng; Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%…

Cũng trong sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022. Các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021. UBND tỉnh đã trình bày các báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2022; Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; Tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ủy ban MTTQ VN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2021...

X.HIẾU – N.ĐỨC