Điều trị F0 không triệu chứng tại nhà từ ngày 20/12

(Baoquangngai.vn)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp với Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vào sáng 6/12.

Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong 2 tuần qua, Quảng Ngãi ghi nhận 766 ca Covid-19, tăng 223 so với 14 ngày trước. Trong đó, có 121 ca cộng đồng, tăng 22 ca so với tuần trước. Một số ổ dịch mới phát sinh ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà) với 57 F0, ở các cơ sở y tế 53 F0, xã Trà Tân (Trà Bồng) 29 F0, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) 46 F0, ở cơ sở matxa – karaoke Apolo 7 F0…

Quang cảnh cuộc họp Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vào sáng 6/12.

Ngành y tế nhận định, thời gian qua, Quảng Ngãi tiếp nhận một số lượng lớn người dân về từ các tỉnh, thành phố phía nam và khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội. Điều này làm gia tăng các ca bệnh so với thời gian trước. Thống kê từ ngày 30/9 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 397 ca Covid-19 là người về từ vùng dịch và 63 ca bệnh liên quan.

TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG COVID-19 MŨI TĂNG CƯỜNG TRONG THÁNG 12/2021 Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành tiêm phòng Covid-19 mũi 1 cho 96%, mũi 2 cho 86,5% số người dân từ 18 tuổi trở lên; đã tiêm phòng mũi 1 cho 2.399 trẻ trong độ tuổi từ 12-17, đạt tỷ lệ 2%. Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin để 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều trong tháng 12/2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi bổ sung và mũi tăng cường cho số người dân đã tiêm đủ 2 liều.

Tỉnh đã có kế hoạch tăng công suất giường bệnh điều trị F0 lên 1.500 - 2.000 giường. Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động; chuẩn bị các điều kiện, thành lập các tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng để quản lý, điều trị các trường hợp F0 không triệu chứng tại nhà khi có chỉ đạo của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, qua 1 tuần mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trở lại, đã xuất hiện tình trạng một số nơi chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Tỉnh đang đứng trước nguy cơ xuất hiện nhiều ổ dịch mới với các ca bệnh cộng đồng tăng liên tục nếu không siết chặt các biện pháp quản lý.

Thời gian tới, các thành viên Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phải tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch từ cơ sở. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần thay đổi tư duy trong cách lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với dịch. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương, nhất là Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngành y tế cần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc bao phủ tỷ lệ tiêm vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức trách của ngành như: Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh hóa phẩm xét nghiệm; chi trả kịp thời chế độ tham gia phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế trước ngày 31/12. UBND tỉnh không để thiếu kinh phí trong phòng, chống dịch.

Tạm dừng hoạt động chốt kiểm tra y tế ở xã Ba Tiêu (Ba Tơ) và đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ) kể từ ngày 6/12. Từ ngày 10/12, cho phép các trường hợp F1, F2 cách ly y tế tại nhà; điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 liều vắc xin và dưới 50 tuổi từ ngày 20/12. Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể kèm theo các điều kiện đảm bảo an toàn đối với công tác điều trị F0 tại nhà. Tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Mát xa, karaoke, vũ trường…

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời kinh phí phòng, chống dịch cho ngành y tế. Công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ lâu dài, vì vậy cần có cơ chế tài chính minh bạch, phân cấp theo quy định. Sở GD&ĐT làm việc với lãnh đạo các địa phương trong tỉnh để thống nhất phương thức dạy và học theo phương châm an toàn đến đâu thì cho dạy và học trực tiếp đến đó, không để ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG