Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to

(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua (15 giờ ngày 22 đến 15 giờ ngày 23/10) khu vực tỉnh đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, riêng Trà Khúc 451 mm, Châu Ổ 462 mm.

Mời nghe đọc bản tin:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao từ chiều tối và đêm nay (23/10) đến ngày 25/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có nơi có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm/đợt, có nơi trên 300 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông tiếp tục dâng cao (Trong ảnh: lũ trên sông Vệ)

Lượng mưa trong 24 giờ tới (Từ 16h ngày 23/10 đến 16h ngày 24/10) cụ thể như sau:

+) Vùng núi phía Bắc tỉnh (Trà Bồng): Phổ biến từ 100 - 200 mm.

+) Vùng núi phía Tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 220 mm.

+) Vùng núi phía Tây Nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Phổ biến từ 100 - 200, có nơi trên 200mm.

+) Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Phổ biến từ 150 - 250, có nơi trên 250mm.

+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành Phổ biến từ 150 - 250, có nơi trên 250mm.

+) Vùng đồng bằng phía Nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Phổ biến từ 150 - 250, có nơi trên 250mm.

+) Vùng biển, hải đảo (Lý Sơn): Phổ biến từ 80 - 150 mm.

Khả năng từ 27/10 đến ngày 30/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cần chú ý theo dõi đề phòng.