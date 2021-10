(Baoquangngai.vn)- Chiều 22/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã chủ trì hội nghị trực báo khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Dự hội nghị có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An.

Trong quý III/2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình tình hình dịch bệnh.

Tập trung tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 5 và 6 gây ra.

Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đề nghị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới, tiếp tục rà soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV và năm 2021. Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tổ chức mình.

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong công tác phòng, chống dịch.

Tích cực tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng năm 2021; tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 sát đúng với tình hình thực tế…

Tin, ảnh: H.P