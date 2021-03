Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở VH-TT&DL

(Baoquangngai.vn)- Chiều 9.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã làm việc với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theo. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của ngành VHTT&DL Quảng Ngãi không được sôi động như mọi năm, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, Sở VH-TT&DL đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và từng bước đi vào chiều sâu. Tỷ lệ các danh hiệu văn hóa đều cao hơn cùng kỳ. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật có ý nghĩa đã được tổ chức thành công.

Trong năm qua, toàn tỉnh có thêm 14 di tích cấp tỉnh; 2 di tích cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 bảo vật quốc gia. Riêng, ngành du lịch là ngành chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2020, tổng lượt khách đến Quảng Ngãi trong năm 2020 đạt 453.000 lượt khách; trong đó, khách du lịch quốc tế chỉ đạt 9.050 lượt, giảm 89% so với năm 2019. Tổng doanh thu chuyên ngành đạt 504 tỷ đồng, giảm 46% so với kế hoạch đề ra và giảm 54% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, Sở VH-TT&DL kiến nghị UBND tỉnh giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động. Nhiều cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc xuống cấp trầm trọng. Riêng lĩnh vực thể thao, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu luyện tập của vận động viên thành tích cao, nhất là môn bóng đá. Hạ tầng du lịch còn hạn chế, nhiệu dự án chấm tiến độ; các sản phẩm du lịch đa dạng nhưng chưa hoàn thiên nên chưa thực sự hấp dẫn du khách, nhất là sản phẩm du lịch cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chia sẻ những khó khăn của ngành VH-TT&DL trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà, nâng cao nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế mà ngành VH-TT&DL cần phải khắc phục trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó, toàn ngành chưa thực sự nỗ lực, cố gắng hết sức mình, dẫn đến hoạt động của ngành thiếu sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh nhà. Nổi bật là công tác phối hợp giữa ngành VH-TT&DL với các sở, ngành, địa phương chưa có sự đồng bộ, dẫn đến việc quảng cáo, thực hiện các thiết chế văn hóa không phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL cần nỗ lực, khắc phục triệt để các hạn chế để phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục nỗ lực, đề ra các nhiệm vụ giải pháp từng giai đoạn cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Chủ tịch UBND giao cho Sở Tài Chính ưu tiên bố trí kinh phí bổ sung để ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian đến. Giao Sở VH-TT&DL tham mưu tỉnh nghiên cứu lựa chọn địa điểm Lý Sơn tổ chức hoạt động thuộc Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm.

Tin, ảnh: T.TIÊN