UBND tỉnh Quảng Ngãi họp thường kỳ tháng 2.2021

(Baoquangngai.vn)- Sáng 1.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH, quốc phòng, an ninh 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 đạt được một số kết quả tích cực. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá, khoảng 6,65% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo sạ xong lúa vụ Đông – Xuân với diện tích hơn 37.900 ha, giảm 0,3% so với cùng vụ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 34.400 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, sản lượng khai thác, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch nhập khẩu, doanh thu vận tải, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tháng 2 ước đạt 1.112 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 2 ước đạt 886 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện; tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Công tác chuẩn bị cho Nhân dân đón Tết được thực hiện chu đáo.

Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh đã và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường được tập trung chỉ đạo triển khai. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Tình hình dịch Covid- 19 tác động mạnh đến thị trường, hạn chế giao dịch hàng hóa tại cửa khẩu đã tác động mạnh đến thị trường. Hoạt động xuất nhập khẩu và giá cả nhiều loại hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề. Tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh cũng bị hạn chế bởi dịch bệnh. Ngoài ra, do dịch bệnh nên số lượng người về quê ăn tết giảm mạnh, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi, giải trí giảm mạnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc cũng như bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.2021.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, qua đánh giá 2 tháng đầu năm 2021, Quảng Ngãi có đủ tự tin, hy vọng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội trong năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận

Để thực hiện tốt kế hoạch tháng 3.2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nghiên cứu chương trình hành động của Tỉnh ủy để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ. Bước vào giai đoạn mới 2021-2025, nhiều cơ chế, chính sách thay đổi nên các ngành chức năng phải nghiên cứu, tham mưu để UBND tỉnh kịp thời có văn bản chỉ đạo cụ thể.

Các địa phương phải khẩn trương phối hợp lập quy hoạch sử dụng đất trước 30.5. Chủ tịch UBND 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu chậm hoàn thành quy hoạch sử dụng đất so với thời hạn trên.

Các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm tới. Ưu tiên cho lĩnh vực văn hóa- xã hội phát triển tương đồng với phát triển kinh tế.

Khẩn trương tham mưu cho các cấp thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc ở những dự án đầu tư ngoài ngân sách. Triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch tỉnh. Triển khai các nội dung công việc liên quan đến cải cách chỉ số hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tập trung tham mưu giải quyết vướng mắc ở tất cả các lĩnh vực, trong đó giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm tập trung. Các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Lựa chọn, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực để triển khai tiếp tục xây dựng Nhà máy rác Nghĩa Kỳ…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, để Quảng Ngãi có sự đổi thay đột phá và tiếp tục phát triển trong thời gian tới, thì các sở, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động và tự giác hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, tham mưu những vấn đề, công việc mà UBND tỉnh giao. Cần có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các ngành, các địa phương để công việc có kết quả trôi chảy, thuận lợi hơn.

Tin, ảnh: Thanh Phương