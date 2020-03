Tập trung nhân lực, vật lực ưu tiên các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại phiên họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức sáng ngày 9.3.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình KT- XH trong tháng 2.2020 đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 10.865,4 tỷ đồng , tăng 2,6% so với tháng 1.2020. Lũy kế 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 21.459,4 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 15,3% kế hoạch năm, nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì giá trị sản xuất công nghiệp tăng 50,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu vận tải, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Chế độ chính sách an sinh xã hội của Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chú trọng; công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp Tết được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tác động đến phát triển KT- XH của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tư an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh còn đối mặt với những khó khăn, thách thức. Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 và những hạn chế giao dịch hàng hoá tại các cửa khẩu để phòng ngừa dịch bệnh đã tác động mạnh đến thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu và giá cả nhiều loại hàng hóa, nhất là mặt hàng trái cây, nông sản, thủy sản;

Dịch Covid- 19 cũng đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu của một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh như: Thủy sản chế biến, tinh bột mỳ, dăm gỗ nguyên liệu giấy, tai nghe, cuộn cảm, bia, bánh kẹo các loại; các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi, giải trí giảm mạnh;…

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành và địa phương tập trung thảo luận về một số vấn đề nổi cộm trong công tác triển khai và thực hiện các giải pháp ứng phó, kiểm soát dịch Covid-19; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, cây trồng...

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác trong tháng 3 và thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện Quyết định số 09 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Quyết định số 42 về Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh.

Đồng thời, tập trung tối đa nhân lực, vật lực ưu tiên các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả, kết hợp nhuần nhuyễn 3 nhiệm vụ: Tổ chức chống dịch; Thông tin, tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng tình hình dịch để trục lợi; Ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội trong việc chung tay tham gia phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cũng yêu cầu các lãnh đạo các sở, ngành và địa phương triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2020 đã đề ra và tập trung giải quyết các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT- XH của tỉnh.

Bám sát và triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 11 ngày 4.3.2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 và các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong thời gian tới.

Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ đông xuân năm 2019-2020; phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, trong đó đặc biệt lưu ý việc đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người, vật nuôi và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các sở ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cũng yêu cầu Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tằng cường kiểm tra việc cung ứng hàng hóa, đặc biệt là các nhu yếu phẩm hàng ngày tại các chợ, siêu thị;… có biện pháp chỉ đạo thực hiện cung ứng đầy đủ, không để thiếu hàng hóa phục vụ Nhân dân. Công an tỉnh, Sở TT& TT tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin, có biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, gây dư luận hoang mang.

