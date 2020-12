Túi khí ôtô và 5 lưu ý quan trọng cần biết

Lưu lại 5 nguyên tắc liên quan tới túi khí ôtô dưới đây để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Túi khí là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng giúp bảo vệ tính mạng các thành viên trong xe ôtô. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ những quy tắc dưới đây, chúng sẽ là mối nguy đối với bạn.

Chủ động kiểm tra các tính năng an toàn

Hiện nay, hầu hết các mẫu ôtô mới đều trang bị túi khí an toàn. Vì vậy, trước khi quyết định mua xe, bạn hãy lái thử để tìm hiểu các trang bị an toàn trên xe. Nếu mua xe cũ, bạn nên hỏi rõ người bán về tình trạng của các tính năng an toàn trên xe, đặc biệt là chất lượng hiện tại của túi khí.

Hãy luôn thắt dây an toàn

Đây là một trong những nguyên tắc sử dụng túi khí an toàn trên xe ôtô. Bởi, khi thắt dây an toàn, bạn sẽ không bị văng mạnh về phía túi khí đang bật mở. Nhờ vậy, bạn sẽ không gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt và ngực. Vì vậy, trong mọi chuyến đi, hãy thắt dây an toàn, ngay cả khi xe ôtô của bạn không trang bị túi khí.

Giữ khoảng cách an toàn với vô-lăng

Nhiều chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo rằng, người lớn cần ngồi cách xa vô-lăng ít nhất 25 cm (tính từ tâm vô-lăng tới ngực người lái). Ngoài ra, để đảm bảo khoảng cách này, bạn có thể đẩy ghế ngồi ra phía sau cho đến khi chân bạn để trên bàn đạp thoải mái. Đồng thời, bạn cần chắc chắn rằng tay mình vươn thẳng tới vô-lăng mà không bị với hay chùng tay.

Điều chỉnh vị trí vô-lăng phù hợp

Nếu vô-lăng của xe ôtô có trang bị tính năng điều chỉnh gần hoặc xa hơn so với vị trí người lái, bạn hãy hướng vô-lăng xuống ngang tầm ngực. Việc này sẽ tránh trường hợp mặt hoặc cổ của bạn phải va chạm trực tiếp với túi khí khi tai nạn xảy ra.

Cho trẻ em ngồi ở ghế sau

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, lực tác động của một túi khí đang bung sẽ cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ khi chúng ngồi ở ghế trước. Vì vậy, hành khách dưới 12 tuổi phải ngồi ở ghế sau và phải được cố định trên ghế trẻ em hoặc các thiết bị tương tự để tránh xảy ra thương vong không đáng có.

