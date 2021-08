Lực lượng cảnh sát kinh tế:

(Báo Quảng Ngãi)- Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã phát huy truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Mặc dù gặp không ít khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ và đã lập nhiều chiến công.

Vì nhân dân phục vụ

Từ khi thành lập (năm 1989) đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức đấu tranh, điều tra làm rõ trên 2.936 vụ án, thu hồi tài sản trên 43 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều vụ án tham nhũng kinh tế rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Việt Hà trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Trung Nghĩa, vào năm 2021. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phục vụ Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế; thực hiện hiệu quả các đề án, quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa công an với các ngành về đảm bảo an ninh, trật tự. Cùng với đó là thực hiện tốt vai trò theo dõi, quản lý các chương trình, dự án kinh tế; phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán; phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên địa bàn tỉnh...

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, lực lượng công an nói chung và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Với những chiến công đã đạt được, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 875 lượt tập thể và cá nhân trong đơn vị được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, đơn vị đã được Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) tặng Cờ thi đua trong 2 năm (2015, 2016); Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong 2 năm (2017, 2018)... Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, trên 90% cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế có trình độ đại học và sau đại học, 93% cán bộ, chiến sĩ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, phức tạp, dễ phát sinh tội phạm; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, từ đó nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế của lực lượng cảnh sát nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn... sẽ là điều kiện để tội phạm kinh tế, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó đoán định. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế; không ngại khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát kinh tế và niềm tin, uy tín của Đảng, của ngành công an đối với nhân dân.

Bài, ảnh: HÀ XUYÊN