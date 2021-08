Công an Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 23/8, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá 2 địa điểm tổ chức sử dụng ma túy, với 34 đối tượng dương tính ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát điều tra tôi phạm về ma túy, Công an TP.Quảng Ngãi và 6 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP.Quảng Ngãi. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh còn thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP.Quảng Ngãi mỗi đơn vị 3 triệu đồng.

Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân.

Trước đó, trong 2 ngày (21 và 22/8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát điều tra về ma túy (Công an TP.Quảng Ngãi) và Công an phường Nghĩa Chánh, Công an phường Nghĩa Lộ đã tập kích vào cơ sở karaoke - massage Đông Đô Hải, ở phường Nghĩa Chánh phát hiện 20 đối tượng đang sử dụng ma túy. Tại căn nhà ở đường số 8, Ngọc Bảo Viên, tổ 3, phường Nghĩa Lộ, các lực lượng công an đã bắt quả tang 14 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại cơ sở karaoke - massage Đông Đô Hải, ở phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi bị bắt quả tang.

Các tụ điểm trên đều vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đây là thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Quảng Ngãi trong công tác vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Tin,ảnh: T.HẢI