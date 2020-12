Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Báo Quảng Ngãi)- Vào thời điểm cuối năm và dịp tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự thường gia tăng và diễn biến phức tạp. Để kiểm chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Công Bình cho biết: Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo chuyên đề nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước. Qua theo dõi, 100% công an các đơn vị, địa phương đã có kế hoạch triển khai thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm trong các đợt cao điểm.

Lực lượng công an ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2021.

Lực lượng công an đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động toàn hệ thống chính trị ở địa phương tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ tham gia đợt cao điểm. Tổ chức phát động thi đua trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao, làm tiền đề cho việc thực hiện chỉ tiêu năm 2021. Tùy tình hình thực tế, công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu thành lập và triển khai các tổ công tác đặc biệt phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT ở cơ sở và các vùng giáp ranh...

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), Thượng tá Đỗ Phi Hùng, Công an các đơn vị tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội, đặc biệt là các loại tội phạm mới, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm ANTT trong mọi hình huống, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ.

Kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh. Tập trung tấn công các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc, mại dâm, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết. Tăng cường đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm về ma túy, gian lận thương mại...

Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Tăng cường quản lý cư trú, tạm trú của người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để hạn chế vi phạm và phòng ngừa TNGT. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, các lễ hội đầu xuân...

Bài, ảnh: BÁ SƠN