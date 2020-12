Ghi nhận từ cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng

(Báo Quảng Ngãi)- Qua 4 tháng triển khai, Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng” đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia dự thi.

Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Ngọc cho biết: Tuy cuộc thi triển khai trong thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp nhưng vẫn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cuộc thi năm nay có những quy định rất chặt chẽ như: Bài dự thi phải được viết tay bằng tiếng Việt, mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi, bài dự thi phải trả lời đủ 10 câu hỏi, không được sao chép, phôtô bài dự thi khác dưới mọi hình thức... Những câu hỏi dự thi có nội dung đa dạng, phong phú với nhiều tình huống thực tế.

Khác với những cuộc thi viết trước, nội dung của cuộc thi lần này liên quan đến nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật An ninh mạng năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016, Bộ luật Dân sự năm 2015, các nghị định hướng dẫn thi hành luật, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, chế tài xử lý có liên quan trong Bộ luật Hình sự, nghị định xử phạt. Trong 10 câu hỏi thì có đến 3 câu hỏi về tình huống pháp luật thực tế hoặc xử lý hành vi vi phạm pháp luật phổ biến, mang tính thời sự trong lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng như vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; xử lý các hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; hành vi đưa, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân...

Để trả lời đúng, đầy đủ 10 câu hỏi mà ban tổ chức cuộc thi đưa ra, người dự thi phải tìm hiểu, nghiên cứu tổng hợp, xác định thật kỹ, trích dẫn chính xác các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng để trả lời trong từng câu hỏi cụ thể. Câu hỏi thi năm nay khá khó, nhưng qua 4 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 60.000 bài dự thi. Sau khi chấm thi, ban tổ chức trao giải cho 8 tập thể và 34 cá nhân.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Tập khẳng định: Trong 4 cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật gần đây thì, cuộc thi lần này thu hút số người tham gia đông nhất. Điều này khẳng định sự quan tâm rất lớn của người dân đối với các quy định pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng. Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi, của thành viên ban tổ chức và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Cuộc thi viết lần này là đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung của Luật An ninh mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

BÁ SƠN