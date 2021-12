Bàn học thông minh hãng nào tốt? Xem ngay gợi ý hay từ Chilux

Tư thế ngồi học ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, vóc dáng của trẻ. Hiểu được điều đó, nhiều phụ huynh đã tìm mua các loại bàn học sinh thông minh để giúp con rèn luyện tư thế đúng chuẩn. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều loại bàn học thông minh trên thị trường. Vậy nên mua bàn học thông minh hãng nào tốt? Cùng tìm hiểu ngay!

1. Bàn học thông minh là gì?

Bàn ghế thông thường có chiều cao cố định nên bé thường hay ngồi trượt ra khỏi mặt ghế, ngồi không thẳng, xê dịch ghế ra xa bàn dẫn tới tư thế ngồi bị lệch. Lâu ngày dẫn tới vẹo cột sống và gù lưng. Bàn học thông minh là bàn học đã được cải tiến hiện đại có khả năng điều chỉnh độ cao bàn ghế, độ nghiêng của mặt bàn chống gù lưng, cận thị. Một số bàn học thông minh có kệ để máy tính ipad, cùng giá sách tháo rời tiện lợi. Đó là những điểm nổi bật của bàn học sinh thông minh so với bàn học truyền thống.

2. Ưu và nhược điểm của bàn học thông minh

2.1. Ưu điểm

- Chống gù chống cận: Bố mẹ có thể dễ dàng bắt gặp trẻ em ngồi sai tư thế vì bàn học không tương thích với chiều cao của bé. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến các chứng gù lưng, cận thị. Bàn học thông minh có thể điều chỉnh được chiều cao bàn ghế, phù hợp với mọi giai đoạn phát triển của trẻ. Ngoài ra bề mặt bàn học chống gù chống cận cho bé còn được phủ thêm một lớp silicon có khả năng giảm lóa, giảm phản quang tốt và có những lỗ nhỏ Ii ti giúp khuếch tán ánh sáng bảo vệ mắt. Từ đó có thể giảm được nguy cơ mắc chứng gù lưng, cận thị.

Bàn học chống gù cho bé - Tích hợp nhiều tiện ích: Khác với các loại bàn học thông thường, bàn học thông minh được tích hợp thêm nhiều tiện ích như: giá sách nhiều ngăn, hộc tủ để đồ rộng rãi. Với những ưu điểm này, các bé có thể cất sách vở ngay tại chỗ học rèn cho các con thói quen ngăn nắp.

- Tiết kiệm diện tích phòng: Vì bàn học thông minh được tích hợp nhiều tiện ích nên không gian phòng học của bé sẽ rộng rãi và thoáng hơn rất nhiều. Bàn học sinh thông minh thường được sử dụng trong các không gian nhỏ. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể có thể cùng con trang trí phòng học với cây xanh hoặc đồ handmade để góc học tập của bé thêm xinh xắn nhé.

- Cho thời gian sử dụng lâu dài tiết kiệm chi phí: Với tính năng điều chỉnh được chiều cao của bàn ghế linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của bé. Bàn học thông minh có thể đồng hành cùng bé từ 3 - 18 tuổi. Điều này giúp bố mẹ tiết kiệm một khoản chi phí mua bàn học mới cho bé mỗi khi bàn học cũ không còn vừa vặn với chiều cao của con nữa.

2.2. Nhược điểm

- Bàn học thông minh có giá bán cao hơn bàn học thông thường.

2.3. Có nên dùng bàn học thông minh hay không?

Không ngoa khi nói bàn học thông minh sẽ trở thành xu hướng trong tương lai nhờ vào những tính năng nổi bật và bảo vệ tầm vóc của bé phát triển toàn diện. Giai đoạn bé bắt đầu vào lớp 1, xương khớp của bé lúc này đang được định hình. Nếu bé ngồi sai tư thế từ nhỏ. Lâu dần bé sẽ hình thành thói quen và rất khó để uốn nắn lại từ đầu. Vì vậy, một chiếc bàn học thông minh sẽ giúp bé rèn luyện tư thế ngồi đúng chuẩn ngay từ ban đầu. Tránh được những bệnh học đường như bệnh về xương, bệnh cận thị.

3. Kinh Nghiệm Chọn Bàn Học Thông Minh Cho Bé

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bàn học thông minh khác nhau. Trước khi nói về bàn học thông minh hãng nào tốt. Chilux sẽ giới thiệu những tiêu chí, kinh nghiệm chọn bàn học thông minh cho bé ngay sau đây.

3.1. Kích thước bàn học

Kích thước bàn học là yếu tố quan trọng đầu tiên bố mẹ cần quan tâm. Tốt nhất cha mẹ nên chọn bàn học thông minh với mặt bàn, ghế được thiết kế linh hoạt theo chiều cao và tốc độ phát triển của trẻ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, chiều cao bàn và ghế được tính như sau:

* Trẻ có chiều cao từ 121-140cm thì chiều cao là bàn thông minh điều chỉnh ở mức 64cm và ghế chống gù điều chỉnh độ cao 35cm.

* Trẻ có chiều cao từ 141-160cm thì chiều cao là bàn thông minh điều chỉnh ở mức 73cm và ghế chống gù điều chỉnh độ cao 37cm.

* Trẻ có chiều cao từ 161-180cm thì chiều cao là bàn thông minh điều chỉnh ở mức 80cm và ghế chống gù điều chỉnh độ cao 44cm.

Kinh nghiệm chọn bàn học thông minh cho bé 3.2. Chất liệu bàn học

Bố mẹ nên chọn bàn học có chất liệu an toàn, không chứa chất độc hại như bàn học thông minh bằng gỗ tự nhiên,nhựa cao cấp. Khung bằng thép được sơn tĩnh điện. Đảm bảo được độ bền bỉ, chắc chắn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên đối với những mẫu bộ bàn ghế học tập thông minh thì luôn đảm bảo được điều này.

Chất liệu sơn trên bề mặt bàn học cũng phải an toàn tuyệt đối. Bố mẹ có thể cân nhắc việc lựa chọn bàn học có phủ lớp sơn chống lóa, chống cận cho trẻ. Giúp trẻ có thể học được lâu mà không bị mỏi mắt.

3.3. Phù hợp với sở thích của bé

Một sai lầm thường thấy của bố mẹ khi mua bàn học sinh tiểu học ở nhà cho bé là không quan tâm đến sở thích của con. Bàn học ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tư duy, tạo nguồn cảm hứng học tập cho trẻ.Một chiếc bàn học phù hợp với sở thích sẽ giúp bé có hứng thú để học tập nhiều hơn rất nhiều.

3.4. Thương hiệu uy tín

Các thương hiệu lớn luôn cam kết về chất lượng giúp người dùng an tâm về sản phẩm. Các nhà sản xuất đã tính toán chính xác: thông số an toàn, chất liệu độ bền cùng chính sách bảo hành, hậu mãi hấp dẫn. Khi chọn một thương hiệu bàn học thông minh uy tín, bố mẹ sẽ luôn an tâm khi được hỗ trợ tối đa trước, trong và sau khi mua.

Bàn học thông minh hãng nào tốt nhất

4. Bàn học thông minh hãng nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp bàn ghế thông minh chống gù cho trẻ. Tuy nhiên khi tìm hiểu nên mua bàn học thông minh hãng nào tốt, nhiều bố mẹ tin tưởng và chọn lựa thương hiệu bàn học Chilux. Bàn học Chilux với thiết kế đẹp, có kệ sách và đặc biệt là mẫu bàn học thông minh sở hữu nhiều tính năng vượt trội tạo cho bé tư thế ngồi chuẩn vóc dáng.

Các mẫu bàn học thông minh cho bé được Chilux phát triển: Chilux Smart S, Chilux Smart V và Chilux Smart L. Bàn học Chilux đều được làm từ chất liệu gỗ sồi tự nhiên có khả năng kháng mối mọt cao, không gây mùi, an toàn và có độ bền từ 10 - 20 năm. Bàn học thông minh Chilux được trang bị kệ sách, giá đỡ máy tính bảng, hộc tủ bằng gỗ, ngăn đựng đồ dùng học tập...

Tất các dòng bàn học Chilux đều có tính năng chống gù chống cận nhờ vào khả năng điều chỉnh chiều cao linh hoạt phù hợp cho trẻ từ 3 - 18 tuổi. Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0 - 45 độ được phủ một lớp matte chống trầy xước và dễ lau chùi khi bé viết hay vẽ lên bàn. Đặc biệt khi ánh sáng của đèn học hoặc ánh sáng tự nhiên chiếu xuống mặt bàn sẽ được tản đều giúp mắt dễ chịu, bảo vệ mắt khỏi nguy cơ cận và loạn thị do học tập.

Ghế ngồi học thông minh Chilux được thiết kế theo nguyên lý Ergonomics có thể điều chỉnh kích thước theo 3 chiều giữ lưng bé luôn thẳng khi ngồi học và không gây tình trạng nhức mỏi lưng.

Khi mua các mẫu bàn học từ Chilux, bố mẹ sẽ được tặng ngay một chiếc đèn học cao cấp với 2 tiêu chuẩn ánh sáng trắng và hồng có thể điều chỉnh 3 mức độ. Ngoài ra, khi mua bàn học Chilux Smart S và Chilux Smart V, bạn sẽ được tặng thêm: đồng hồ điện tử, đồ đựng dụng cụ học tập cho bé xinh xắn.

5. Đôi nét về thương hiệu Chilux?

Hãng sản xuất sản phẩm tiện ích cho bé Chilux tiên phong tại Singapore và các nước như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia… Chilux được nhiều bố mẹ tin dùng trong các sản phẩm như: nôi cũi cho bé, ghế ngồi ô tô em bé, ghế ăn dặm, xe tập đi cho bé, bàn học thông minh và các sản phẩm hỗ trợ bé phát triển toàn diện. Chilux đã đầu tư mạnh mẽ trong khâu thiết kế và sản xuất để cho ra đời các dòng sản phẩm bàn học cho bé với chất lượng tối ưu nhất.

Bố mẹ có thể tham khảo và mua sắm các sản phẩm của Chilux tại: https://chilux.vn/.

Chilux đã có mặt trong tất cả các sàn thương mại điện tử Việt Nam như Shopee, Lazada, Tiki... để phụ huynh dễ dàng chọn mua và tham khảo các bình luận của khách hàng.

Bàn học thông minh sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho trẻ khi học tập tại nhà. Phân vân mẫu bàn học thông minh hãng nào tốt, bố mẹ có thể an tâm chọn mua các sản phẩm bàn học Chilux với chế độ bảo hành lên đến 5 năm, miễn phí giao hàng cùng chính sách 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày.

Khi sở hữu các mẫu bàn học Chilux, bố mẹ sẽ được nhận quà tặng đèn học cao cấp Chilux với 3 mức độ ánh sáng. Ngoài ra, bố mẹ còn nhận thêm đồng hồ và đồ đựng dụng cụ học tập cho bé khi mua Chilux Smart S và Smart V. Thương hiệu bàn học Chilux uy tín sẽ giúp bố mẹ thêm an tâm con có vóc dáng chuẩn, vui học thành tài./.