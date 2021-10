Trụ sở tại Hà Nội, nhưng Nhà thuốc Thân thiện vẫn được nhiều khách hàng từ Nam ra Bắc lựa chọn

Mặc dù cơ sở chính tại Hà Nội, thế nhưng Nhà thuốc Thân thiện đã được rất nhiều người dùng từ Bắc tới Nam đánh giá cao, nhờ vào mô hình nhà thuốc online, giao thuốc tận nhà.

Khách hàng đặt mua thuốc cách hàng nghìn km

Nhà thuốc Thân thiện có cơ sở chính tại số 10, ngõ 68/39, đường Cầu Giấy, Hà Nội. Lượng khách hàng mua thuốc mỗi ngày lên tới hàng trăm từ khắp mọi miền trên đất nước.

Điều gì lại khiến khách hàng sẵn sàng mua thuốc ở Nhà thuốc Thân thiện dù cách xa hàng ngàn km. Cũng dễ hiểu, bởi vì dịch vụ tại nhà thuốc tốt, dược sĩ lại tư vấn nhiệt tình, luôn coi khách hàng như người nhà. Đặc biệt tốc độ giao hàng nhanh, tất cả những đơn hàng ở miền Nam đều được gửi đi bằng đường bay, muộn nhất 3 ngày là nhận được. Nhà thuốc Thân thiện còn hỗ trợ 1 nửa phí vận chuyển cho khách, hoặc những đơn hàng giá trị cao hơn chút thì miễn toàn bộ phí vận chuyển.

Giá cả tại nhà thuốc rất hợp lý, chế độ ưu đãi tốt, được tư vấn miễn phí 24/7 trong suốt quá trình sử dụng. Chính vì những điều này mà khách hàng dù ở xa cả ngàn km cũng không ngại đặt mua thuốc tại Nhà thuốc Thân thiện.

Phỏng vấn 1 vài khách hàng của nhà thuốc thì được biết hầu hết mọi người đều rất hài lòng khi mua thuốc tại đây.

Điển hình là Ông Mạnh (51 tuổi) ở Cà Mau nhưng vẫn sẵn sàng đặt mua từ Hà Nội, ông cho biết: Do tuổi già thận yếu cho nên ông Mạnh rất hay bị tiểu đêm và đau nhức khớp. Ông đang có nhu cầu tìm mua 1 số thuốc để chữa trị thì vô tình biết tới Nhà thuốc Thân thiện qua 1 bài báo. Đọc báo thấy nhà thuốc này uy tín, có dược sĩ tư vấn 24/7 cho nên ông đã quyết định gọi điện thử. Sau 1 hồi tư vấn nhiệt tình thì các dược sĩ tại Nhà thuốc Thân thiện đã giới thiệu cho ông Mạnh 1 vài hộp thuốc để ông dùng thử. Chỉ sau 2 ngày đặt hàng thì ông đã nhận được rồi.

“Tôi rất ngạc nhiên khi thuốc được giao nhanh thế, gửi từ Hà Nội mà chỉ mất 2 ngày, đặc biệt còn không mất phí ship, thuốc lại còn có đầy đủ hóa đơn chứng từ nữa”.

Sử dụng một thời gian, thấy bệnh tình của ông đỡ hơn nhiều, ông Mạnh đã quyết định gọi điện tới Nhà thuốc Thân thiện nhờ đặt tiếp một vài hộp thuốc nữa. Ông cũng vui vẻ nói sẽ ủng hộ nhà thuốc dài dài.

Một trường hợp khác cũng ở rất xa là bà Lê Thị Huyền (36 tuổi) ở Long An đã không ngại đặt thuốc tại Nhà thuốc Thân Thiện, bà chia sẻ: Lúc mới đầu do ở quá xa, sợ giao hàng sẽ lâu nên bà Huyền có chút do dự. Nhưng sau một hồi đắn đo thì bà Huyền vẫn quyết định đặt thử vài hộp thuốc do Nhà thuốc Thân thiện cam kết giao hàng nhanh. Và chỉ sau ngày thứ 2 thì bà đã nhận được thuốc rồi.

“Tôi rất bất ngờ khi 2 hôm sau shiper đã gọi tôi ra nhận hàng gửi từ Nhà thuốc Thân thiện. Thực sự nhanh quá, đã thế phí ship lại còn rẻ chỉ có 20.000vnđ”

Bà Huyền còn chia sẻ, do am hiểu công nghệ nên bà đã dùng phần mềm icheck để quét mã vạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ, thì kết quả trả về thì tất cả đúng là hàng chính hãng. Không những vậy dược sĩ nhà thuốc còn gọi điện trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng và khuyên dặn bà một số thứ.

“Sau lần đặt hàng ấy thiện cảm của tôi với Nhà thuốc Thân thiện được nâng cao hơn và tôi đã quyết định trở thành fan trung thành của nhà thuốc này” bà Huyền vui vẻ đáp.

Địa chỉ mua thuốc online uy tín, tin cậy

Tất cả các sản phẩm đang phân phối tại Nhà thuốc Thân thiện Nhà bao gồm: Thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa mẹ và bé,….đều là sản phẩm chính ngạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam kết chính hãng.

Giống như tên gọi, nhà thuốc luôn hướng tới sự thân thiện với khách hàng, lấy chữ Tín và chữ Tâm để kinh doanh, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Luôn chăm sóc, tư vấn và đảm bảo hàng hóa rõ nguồn gốc, chất lượng tốt nhất tới người dùng.

Khách hàng mua thuốc tại Nhà thuốc Thân thiện sẽ được giao ngay trong ngày nếu ở nội thành Hà Nội, còn ở ngoài nội thành sẽ chỉ mất 2-3 ngày là nhận được. Trường hợp khách hàng phát hiện sản phẩm hư hỏng, không đúng mẫu mã thì có thể đổi trả hoặc yêu cầu bồi thường.

Ngoài ra đội ngũ dược sĩ luôn trực điện thoại 24/24, nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu nào thì đều được giải đáp cặn kẽ. Không những thế, dược sĩ Nhà thuốc Thân thiện sẽ đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình sử dụng thuốc.

Có thể nói, Nhà thuốc Thân thiện là nơi khách hàng có thể trao trọn niềm tin mà không sợ bị thiệt.

Thông tin liên hệ:

Ngoài hình thức đặt mua thuốc online qua website nhathuocthanthien.com.vn, khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ số 10, ngõ 68, ngách 39, đường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc liên hệ qua số hotline 0916893886 – 0856905886 để được tư vấn.

