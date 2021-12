Sáng 2/12, ghi nhận 24 ca Covid-19, trong đó có 4 ca cộng đồng

(Baoquangngai.vn)- Sáng 2/12, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 24 ca Covid-19, trong đó có 4 ca cộng đồng.

Các ca bệnh cộng đồng gồm: 1 ca ở tổ 5, phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi), 1 ca ở thôn An Thạnh, xã Phổ An (TX.Đức Phổ), 1 ca ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) và 1 ca ở thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa). Tất cả đều có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đi lấy mẫu sàng lọc và được phát hiện mắc Covid-19.

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân TP.Quảng Ngãi

Có 11 ca bệnh được ghi nhận khi đang cách ly y tế do liên quan tới các F0. Cụ thể, 3 ca cách ly tại nhà, 2 ca ở khu vực phong tỏa và 6 ca đang cách ly tập trung. Ngoài ra, còn có 6 ca là người về từ vùng dịch, đang cách ly tại nhà và 3 ca là lái xe đường dài được phát hiện tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 2.860 ca Covid-19.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG