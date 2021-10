Sáng 11/10, ghi nhận 29 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/10, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 29 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trong số các ca vừa ghi nhận, có 7 ca được phát hiện trong các khu phong tỏa. Trong đó, 4 ca ở xóm 5, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải (Bình Sơn); 1 ca ở xóm 3, thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh (Bình Sơn); 1 ca ở đường Bùi Thị Xuân, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) do liên quan tới BN 836828 đã được công bố ngày 10/10; 1 ca ở xóm 2, thôn Long Bàn, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) do liên quan tới BN 836838.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa xã Bình Hải (Bình Sơn)

Ngoài ra, có 22 ca Covid-19 được ghi nhận trong các khu cách ly tập trung. Cụ thể, 12 ca cách ly tại KTX Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh – Phân hiệu Quảng Ngãi, gồm 6 người là F1 của BN 812636 ở tổ 10, phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi); 6 người là F1 của BN 812650. Có 5 ca cách ly tại Khu cách ly tập trung Thiên Tân, gồm 2 ca ở xã Bình Hòa, 2 ca ở xã Bình Hải, 1 ca ở xã Bình Thuận (Bình Sơn). Có 3 ca ở Khu cách ly tập trung thuộc Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, đều ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn).

Sáng cùng ngày, Sở Y tế thông tin về 1 ca bệnh liên quan tới BN 807231 ở thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và 1 trường hợp ở thon Hoài An Bắc, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) về từ TP.Hồ Chí Minh đã cách ly ngay khi về Quảng Ngãi.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.339 ca Covid-19.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG