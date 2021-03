Món ăn thuốc giảm chứng nghén khi mang thai

Nghén là tình trạng rất phổ biến ở phụ nữ mang thai, thường xuất hiện vào tuần thứ 6 của thai kỳ với triệu chứng nôn, buồn nôn ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nghén nhiều khiến thai phụ mệt mỏi, mất ngủ, ăn uống kém ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguyên nhân chính do sự tăng nhanh của nồng độ hormon trong thời kỳ đầu mang thai. Để khắc phục tình trạng này, bà bầu có thể dùng một số món ăn nước uống sau.

Cháo ý dĩ: ý dĩ 15g, gạo 100g, gừng 100g, đường đỏ 20g. Ý dĩ, gạo xay bột, gừng giã nhỏ cho vào nồi, thêm nước nấu cháo chín nhừ, cho đường đỏ vào, cháo sôi lại là được. Ăn nóng ngày 2 lần lúc đói. Ăn liền 3 ngày.

Cháo táo: táo ta 10 quả, gạo 100g, muối vừa đủ. Gạo xay bột, táo rửa sạch, giã nhỏ cùng bột gạo cho vào nồi thêm nước quấy đều đun trên lửa nhỏ. Cháo chín nêm gia vị, ăn nóng ngày 2 lần lúc đói. Ăn liền 3 ngày.

Khi bị nghén, bà bầu nên ăn canh thịt nạc khế chua để giảm bớt khó chịu. Nước mía: mía tím 300g, gừng tươi 5g. Mía tím nướng cho nóng, bỏ vỏ ép lấy nước. Gừng giã nhỏ cho vào nước mía quấy đều, chắt lấy nước bỏ bã, chia 3 lần uống trong ngày, trước khi ăn 30 phút. Uống liền 3-5 ngày.

Nước ô mai: ô mai 20 quả, gừng tươi 5g, đường đỏ 30g. Cho tất cả vào nồi, thêm 400ml nước đun sôi kỹ chắt lấy nước đặc, chia 3 lần uống trong ngày trước khi ăn 20 phút. Uống liền 3-5 ngày.

Me, sấu ngâm gừng: quả me 200g, quả sấu 200g, gừng 10g, đường trắng 30g. Quả me, quả sấu cạo bỏ vỏ ngoài đem đồ chín, quả me bóc bỏ vỏ cứng. Gừng giã nhỏ trộn với đường, cho vào cùng quả me, sấu trộn đều, đường tan hết là được.

Canh thịt nạc khế chua: khế chua 1 quả, thịt lợn nạc 100g, bột gia vị. Khế chua rửa sạch, thái miếng. Thịt lợn nạc rửa sạch băm nhỏ ướp bột gia vị xào chín, thêm nước đun sôi, cho khế vào, canh sôi lại là được. Ăn ngày 2 lần với cơm. Ăn liền 3 ngày.

Canh sấu: sấu 5 quả, sườn dẻ lợn 200g, bí xanh 100g, bột gia vị. Sấu cạo vỏ rửa sạch. Bí xanh gọt vỏ rửa sạch thái miếng. Sườn lợn chần nước sôi rửa sạch, cho vào nồi thêm nước và sấu nấu chín nhừ, cho bí xanh vào đun sôi lại. Ăn trong bữa cơm. Ăn liền 3 ngày.

Canh cá nấu chua: cá trắm khúc 300g, rau cải trắng 100g, me hoặc dứa, cà chua, dầu ăn, bột gia vị. Cá rửa sạch, ướp bột gia vị; me cạo vỏ ngoài, cà chua rửa sạch thái miếng, rau cải trắng rửa sạch thái nhỏ. Xào cá với cà chua, dầu ăn, đổ nước vừa đủ đun sôi, thả quả me vào đun tiếp, me chín cho rau cải trắng vào đảo đều, canh sôi lại nêm bột ngọt. Ăn ngày 1 lần lúc đói, ăn liền 3-5 ngày.

Lưu ý: khi mang thai, bà bầu nên ăn đủ chất dinh dưỡng; tăng cường rau xanh, quả chín, các loại đậu, sữa. Kiêng các chất cay, nóng, rượu, cà phê, món quay rán nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị dễ gây nôn. Nếu nôn quá nhiều khiến cơ thể gầy sút, mất nước và rối loạn điện giải... phải đến cơ sở y tế.

Theo BS. Thanh Ngọc/SKĐS