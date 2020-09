VNPT tự tin triển khai công nghệ eKYC

eKYC là phương thức xác thực thông tin khách hàng trực tuyến, hiện đang được nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm lựa chọn trong quá trình ứng dụng công nghệ nhằm thay đổi thói quen của người dùng sang giao dịch trực tuyến nhờ sự nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, mọi lúc mọi nơi. Thời gian qua, giải pháp VNPT eKYC đã ghi nhận những thành quả ấn tượng.

Thành công tại HDBank

Là một trong những ngân hàng tiên phong số hóa trên thị trường, đầu tháng 8-2020, HDBank đã ra mắt phương thức định danh trực tuyến, kịp thời hỗ trợ khách hàng giao dịch online khi dịch Covid-19 tái bùng phát. Giải pháp xác thực thông tin khách hàng trực tuyến eKYC (electronic Know Your Customer - eKYC) của HDBank được xây dựng trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), sinh trắc học toàn diện (Biometrics) với các tính năng như nhận diện khuôn mặt, hình ảnh, ký tự quang học-OCR và nhận biết các dấu hiệu giả mạo giấy tờ tùy thân do Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp.

Ứng dụng VNPT eKYC đã được triển khai rộng rãi và có mặt trên các kho ứng dụng di động CH Play và App Store

Sau 1 tháng triển khai eKYC, HDBank đón nhận 35.000 khách hàng mới đăng ký iMoney trên app HDBank cùng 15.000 tài khoản đã thực hiện xác thực thông tin trực tuyến.

Thống kê cho thấy, 40% khách hàng thực hiện các giao dịch online trên nền tảng ngân hàng số HDBank thường xuyên, nâng tỷ lệ giao dịch tăng trưởng 25% so với các tháng trước khi triển khai eKYC. Điều này cho thấy eKYC đã góp phần dẫn dắt người dùng chuyển đổi thói quen từ giao dịch trực tiếp tại ngân hàng sang giao dịch trực tuyến nhằm hướng đến sự nhanh chóng, tiện lợi, an toàn khi tình hình dịch còn diễn biến phức tạp.

Với định hướng “Happy Digital Banking”, HDBank đã và đang mang đến những phương thức giao dịch hiện đại, hữu ích, theo sát xu hướng của thế giới cho hơn 8 triệu khách hàng của ngân hàng trên khắp cả nước. Góp phần thúc đẩy xu hướng mở tài khoản và giao dịch online của người Việt Nam, HDBank dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng tham gia chương trình “Thanh toán QR - tặng 99.000” trong tháng 9.

Cuộc đua đang nóng lên từng ngày

Việt Nam hiện có gần 70 triệu người dùng Internet với tỷ lệ 94% sử dụng hàng ngày. Điều này góp phần thúc đẩy công cuộc số hóa của các ngân hàng, trong đó, định danh khách hàng trực tuyến eKYC được xem là bước đi quan trọng đầu tiên mở ra cánh cửa tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng số đa dạng, hiện đại, tiện lợi và an toàn.

eKYC cho phép định danh khách hàng trên nền tảng trực tuyến và đang chứng tỏ ưu thế hơn hẳn so với các phương thức xác thực thông tin truyền thống. Hướng đến triển khai eKYC, các ngân hàng đang ngày càng gia tăng “sức nóng” trên đường đua số hóa.

Thực tế triển khai VNPT eKYC tại HDBank cho thấy đây là giải pháp “định danh điện tử”, giúp xác minh, nhận dạng và trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân. VNPT eKYC hứa hẹn sẽ giúp cho các ngân hàng như HDBank, công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm phá bỏ rào cản của các chi nhánh vật lý. Bởi giải pháp cho phép các doanh nghiệp có thể định danh khách hàng 100% online, tạo động lực tiếp cận tập khách hàng mới, đặc biệt là những khách hàng nông thôn gặp nhiều khó khăn trong việc giao dịch và tập khách hàng trẻ lớn lên cùng công nghệ số.

Hiện giờ, VNPT eKYC được ứng dụng những công nghệ tân tiến nhất thế giới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain, sinh trắc học,… hỗ trợ đa nền tảng. Sản phẩm hứa hẹn sẽ là một giải pháp đáp ứng được nhu cầu toàn diện của các doanh nghiệp. Hầu hết các công ty công nghệ của Việt Nam đều đang đầu tư và triển khai công nghệ eKYC cho các nhóm khách hàng của mình. So với những sản phẩm eKYC khác, ngoài 4 tính năng chính (Kiểm tra gian lận (Fraud check); Xác thực giấy tờ; Xác thực chân dung; Phát hiện giấy tờ không đạt yêu cầu) VNPT eKYC còn sở hữu thêm các tính năng customize bổ sung giúp cho các doanh nghiệp tối ưu trải nghiệm khách hàng như: nhận dạng khách hàng qua video; chụp ảnh màn hình; định vị GPS; lưu lại video call. Sản phẩm cũng bổ trợ đa ngôn ngữ và thay đổi background video call phù hợp hình ảnh thương hiệu riêng của từng doanh nghiệp...

Được biết, với VNPT eKYC, người dân bất cứ nơi đâu cũng có thể mở tài khoản ngân hàng, ai cũng có thể là những nhà đầu tư và nhiều người dân có thể tiếp cận hơn với các gói bảo hiểm cần thiết. Sản phẩm sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 90% cho các khoản chi phí giao dịch, mở rộng tập khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo TRẦN BÌNH/SGGPO