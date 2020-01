CES 2020: Vượt mặt Intel, AMD ra mắt chip 7nm đầu tiên dành cho laptop

Sau khi vượt mặt Intel để ra mắt CPU dành cho máy tính để bàn (desktop) đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên tiến trình 7nm, AMD một lần nữa đi trước đối thủ khi vừa tiếp tục cho ra mắt CPU 7nm đầu tiên dành riêng cho laptop.

AMD thường bị đánh giá thấp hơn Intel trên thị trường CPU dành cho máy tính cá nhân và máy chủ, tuy nhiên, mới đây AMD đã vượt mặt “đối thủ nặng ký” Intel khi trình làng CPU dành cho laptop được sản xuất trên tiến trình 7nm đầu tiên trên thế giới, trong khi Intel vẫn đang sử dụng tiến trình 10nm cho các mẫu CPU cao cấp nhất của mình.

AMD Ryzen 4000 Series là loạt CPU dành cho laptop được sản xuất trên tiến trình 7nm đầu tiên trên thế giới

Theo đó, tại triển lãm công nghệ CES 2020 đang diễn ra, AMD đã giới thiệu loạt CPU Ryzen 4000 Series Mobile mới nhất của hãng, được thiết kế dành cho máy tính xách tay. Điểm nhấn của các mẫu CPU này đó là đều được xây dựng trên kiến trúc 7nm Zen 2 của AMD, hỗ trợ giao thức PCIe 4.0 cho băng thông gấp đôi so với giao thức PCIe 3.0 trước đây.

Lisa Su, CEO của AMD, cho biết CPU Ryzen 4000 Series Mobile cho hiệu suất vượt trội so với Ice Lake, thế hệ chip cao cấp nhất hiện nay của Intel. Chẳng hạn khi so sánh giữa chip Ryzen 7 4800U vừa ra mắt của AMD và chip Core i7-1065G7 của Intel (sản xuất trên tiến trình 10nm) thì chip của AMD cho hiệu suất nhanh hơn 4% khi so sánh về khả năng xử lý một lõi và hiệu suất cao hơn đến 90% nếu so sánh về khả năng xử lý đa lõi. Chip của AMD cũng cho hiệu suất xử lý đồ họa cao hơn 28% so với chip của Intel.

Ngoài ra, nhờ sản xuất trên tiến trình 7nm, chip Ryzen thế hệ thứ 3 cũng cho hiệu suất tăng lên gấp đôi so với chip Ryzen thế hệ thứ 2 trước đây (sản xuất trên tiến trình 12nm).

Phiên bản cao cấp nhất trong loạt CPU Ryzen thế hệ thứ 3 mới được AMD trình làng đó là Ryzen 7 4800H. Bộ vi xử lý này được trang bị 8 lõi, 16 luồng xử lý với xung nhịp 2.9 GHz và có khả năng tăng tốc lên 4.2 GHz. Chip Ryzen 7 4800H sẽ được sử dụng cho các mẫu laptop dành cho game thủ cũng như các nhà thiết kế đồ họa.

AMD cho biết những laptop đầu tiên sử dụng chip Ryzen 4000 series sẽ được ra mắt trong quý I/2020 và được sản xuất bởi những tên tuổi lớn như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo...

Trước đó, vào hồi tháng 5 năm ngoái, AMD cũng đã vượt mặt Intel để ra mắt loạt CPU Ryzen thế hệ thứ 3, là những CPU dành cho máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên tiến trình 7nm. AMD cho biết loạt CPU này cho hiệu suất vượt trội so với các phiên bản CPU tương ứng của Intel nhưng có giá thành rẻ hơn đáng kể.