Số người vượt biển đến Anh tăng mạnh

Tờ The Guardian dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Anh cho biết, số người di cư đến Anh bằng thuyền trong năm nay cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Theo đó, tính đến ngày 20-11 vừa qua đã có hơn 25.700 người di cư vượt biển sang Anh so với gần 8.470 người của cả năm 2020.

Tàu kéo hỗ trợ áp giải tàu chở người di cư về tới bờ biển ở Dungeness, miền Đông Nam vùng England, sau khi tàu này thực hiện hành trình vượt qua eo biển Manche, ngày 7-9-2021. Ảnh: AFP Bộ trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel nêu rõ, đang có một cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu và số người di cư bất hợp pháp từ Pháp sang Anh là không thể chấp nhận.

Bà Patel cho biết, Dự luật Quốc tịch và biên giới của chính phủ là giải pháp dài hạn để giải quyết vấn đề này. Theo dự luật về nhập cư, hiện đang được xem xét tại Hạ viện, các đơn xin tị nạn tại Anh sẽ bị từ chối nếu người di cư đến Anh bằng phương tiện mà chính phủ coi là bất hợp pháp và những đối tượng hỗ trợ di cư bất hợp pháp sẽ đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

Theo CAO VĂN/SGGPO