Israel nghi Iran tấn công tàu chở dầu, vùng Vịnh căng thẳng

Hôm 27/2, Israel nêu nghi vấn Iran tấn công tàu chở hàng của nước này tại vịnh Oman, dấy lên lo ngại về an ninh khu vực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, theo các đánh giá ban đầu của ông, Iran phải chịu trách nhiệm về một vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel tại Vịnh Oman.

Phát biểu trên truyền hình, ông Benny Gantz khẳng định: "Iran đang tìm mọi cách để tấn công cơ sở hạ tầng và công dân của Israel, cũng như mọi thứ liên quan đến Nhà nước Israel. Vị trí của con tàu tương đối gần với Iran làm dẫn đến hoài nghi Iran đứng đằng sau vụ việc. Tuy nhiên, điều này cần xem xét thêm. Và Israel sẽ hành động ở mọi nơi".

Tàu chở dầu bị cháy ở vịnh Oman. (Ảnh: CyprusNews)

Trước đó, kênh truyền hình Kan dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Israel đưa tin, một vụ nổ cực mạnh đã xảy ra trên tàu thuộc sở hữu của một công ty Israel tại vịnh Oman, khi con tàu đang trên đường từ Saudi Arabia tới Singapore, khiến tàu bị hư hỏng nặng phần thân và boong. Vụ nổ xảy ra do kích nổ từ biển, có lẽ là từ trường, mìn. Hai hố có đường kính khoảng 1,5 mét được hình thành, nhưng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân là do tên lửa tấn công hay mìn gắn trên tàu. Không có thiệt hại cho động cơ, không có thương vong trong số các thủy thủ đoàn. Kênh truyền hình này cho biết, không rõ vụ việc này có liên quan trong quá khứ do căng thẳng giữa Iran và Mỹ hay không, hay có mối liên hệ nào với việc chủ con tàu là người Israel.