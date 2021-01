Malaysia và Australia thành đối tác chiến lược toàn diện

Mối quan hệ giữa Malaysia và Australia đã được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện tại cuộc họp trực tuyến giữa thủ tướng hai nước.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. Ảnh: pmo Sự kiện này đánh dấu mối quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 11-2015. Sự kiện này đánh dấu mối quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 11-2015.

Năm 2021, Malaysia sẽ là quốc gia điều phối quan hệ Australia - ASEAN, mang tới nhiều cơ hội để hai nước cùng thúc đẩy hợp tác đa phương thông qua các chương trình nghị sự cấp khu vực. Năm 2019, Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Australia trong ASEAN và lớn thứ 9 toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Australia là đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ 11 của Malaysia trong năm 2020. Quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển trên cơ sở ký kết các Hiệp định Thương mại tự do Malaysia - Australia (MAFTA) năm 2012 và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) năm 2009.

Theo KHÁNH HƯNG/SGGPO