Tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump hay Joe Biden giành lợi thế?

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden đều đã tận dụng cơ hội của mình trong phiên tranh luận trực tiếp cuối cùng diễn ra mới đây.

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ 2020 (Ảnh: Planned Parenthood)

Sáng 23.10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã cùng nhau xuất hiện trong phiên tranh luận cuối cùng tại Trung tâm sự kiện thuộc Đại học Belmont ở thành phố Nashville, bang Tennessee. Người điều phối tranh luận lần này và cũng là người lựa chọn chủ đề tranh luận là bà Kristen Welker của đài NBC.

Bà Kristen Welker - người điều phối phiên tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa Donald Trump và Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc tranh luận, micro của hai ứng viên lần lượt bị tắt trong 2 phút để ứng cử viên còn lại phát biểu mở đầu mỗi phần tranh luận mà không bị ngắt lời. Sau đó, khi phần tranh luận mở, micro sẽ không bị tắt. Tuy nhiên, sự gián đoạn do một trong hai ứng viên gây ra được tính vào thời gian tranh luận của họ.

Các chủ đề trong buổi tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ gồm: phòng chống COVID-19; gia đình; sắc tộc; biến đổi khí hậu; an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc tranh luận lần này diễn ra trật tự hơn thay vì giống một cuộc hỗn chiến như phiên tranh luận đầu tiên.

"Cuộc tranh luận lần này giống với những gì chúng ta từng thấy trong các cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ trước đây" - chuyên gia Ben Riley-Smith chia sẻ - "Đó thực sự là một cuộc tranh luận, không phải là một trận đấu về la hét như trước".

Cuộc tranh luận lần này có phần trật tự hơn so với phiên tranh luận đầu tiên (Ảnh: AP)

Theo The Telegraph, ông Donald Trump đã bớt "hung hăng" hơn và ít làm gián đoạn đối thủ hơn so với cuộc tranh luận đầu tiên. Tuy nhiên, điều này có giúp thay đổi "thế cờ" trong cuộc đua vào Nhà Trắng?

David Axelrod - chiến lược gia chính trị đã giúp cựu Tổng thống Barack Obama giành được hai chiến thắng - chia sẻ trên CNN sau cuộc tranh luận: "Về cơ bản, nếu bạn dẫn trước và bạn đã có được một trận hòa, bạn sẽ thắng".

Cuộc thăm dò của The New York Times cho thấy, ông Biden hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ 50% so với 41% của ông Trump. Theo đó, các cử tri ủng hộ ông Biden bởi những kỳ vọng về ứng phó với đại dịch COVID-19, luật pháp và trật tự xã hội.

Donald Trump: Ông Biden không thay đổi được gì trong suốt 47 năm tại Washington

Khi ông Biden đề cập về các chính sách, ông Trump hỏi tại sao ông Biden không thay đổi những chính sách đó trong suốt 8 năm làm việc dưới quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

"Ông đã ở Washington trong suốt 47 năm qua và chẳng thay đổi được gì cả" - ông Trump nhắm thẳng vào đối thủ - "Tôi tranh cử vì ông đấy".

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (Ảnh: AP)

Về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Biden cho biết kế hoạch của ông đã nhận được sự chấp thuận từ Phố Wal: "Các công ty ở Phố Wall chỉ ra rằng, kế hoạch của tôi trên thực tế sẽ tạo ra 18,6 triệu việc làm, nhiều hơn 7 triệu việc làm so với kế hoạch của ông Trump".

"Tôi sẽ tạo ra thêm 1 nghìn tỷ USD tăng trưởng kinh tế so với đề xuất của ông ấy" - ông nói thêm.

Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Mỹ lại cho rằng kế hoạch của đảng Dân chủ thay vào đó sẽ tốn tới 100 nghìn tỷ USD và đó là một "giấc mơ viển vông".

"Tôi biết nhiều về gió hơn ông đấy, Joe Biden. Nó rất đắt tiền và nó giết chết những con chim" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Joe Biden: Chọn hy vọng thay vì nỗi sợ

Trong 2 phút cuối cùng tại phiên tranh luận, ông Biden đã nhấn mạnh: "Tôi sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi đại diện cho tất cả các bạn cho dù bạn bỏ phiếu cho tôi hay chống lại tôi. Tôi sẽ cho các bạn hy vọng".

"Chúng ta sẽ chọn khoa học thay vì những điều viễn tưởng, chúng ta sẽ chọn hy vọng thay vì sợ hãi. Chúng ta sẽ chọn tiến về phía trước" - cựu Phó Tổng thống Mỹ khẳng định - "Mọi người đều có cơ hội như nhau. Điều mà bạn đã không có được đó trong 4 năm qua".

Theo chuyên gia Rozina Sabur, ông Biden đã mang đến một thông điệp về đoàn kết và hy vọng.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Đáp lại, ông Donald Trump cho biết, nếu tái đắc cử, trong bài phát biểu nhậm chức, ông sẽ nói với các cử tri đã không ủng hộ ông ấy trong cuộc bầu cử rằng: "Thành công sẽ mang chúng ta đến với nhau, chúng ta sẽ cùng đi trên con đường thành công".

Theo chuyên gia Adam Nagourney, điều ông Trump cần làm thay vì "hung hăng" như ở cuộc tranh luận đầu tiên là cho mọi người thấy lý do để không bỏ phiếu cho ông Biden, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể hơn, đặc biệt là về việc ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản.

