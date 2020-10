Thái Lan: Tàu hỏa húc tung xe buýt chở người đi lễ chùa, 20 người thiệt mạng

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 30 người bị thương sau vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe buýt ở miền Trung Thái Lan hôm 11-10.

Reuters cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 8 giờ 05 phút (giờ địa phương). Hiện trường nằm gần ga đường sắt Khlong Kwaeng Klan, cách thủ đô Bangkok 63 km về phía Đông, theo Thống đốc tỉnh Chachoengsao, Maitree Tritilanon.

Xe buýt băng qua đường ray bị tàu hỏa tông, 20 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Chiếc xe buýt du lịch chở khoảng 60 công nhân nhà máy đang trên đường đi lễ Phật tại một ngôi chùa. Họ khởi hành từ tỉnh Samut Prakan, dự kiến đến một ngôi chùa ở tỉnh Chachoengsao. Khi xe buýt băng qua đường ray thì bị một đoàn tàu chở hàng đi từ phía Đông đâm vào.

Hình ảnh do lực lượng cứu hộ chia sẻ cho thấy chiếc xe buýt bị lật nghiêng và phần nóc bị xé toạc. Các mảnh vỡ và kim loại nằm rải rác xung quanh hiện trường, còn đoàn tàu vẫn ở trên đường ray.

Thống đốc Maitree cho biết giao lộ có chuông cảnh báo nhưng không có rào chắn ngăn phương tiện giao thông khi có tàu chạy tới. Ông nói chính quyền tỉnh sẽ lắp đặt gờ giảm tốc và rào chắn cũng như chặt cây gần giao lộ để cải thiện tầm nhìn.

"Hãy xem đây là một bài học. Chúng tôi sẽ cải thiện những điểm rủi ro để không xảy ra những vụ tai nạn như vậy nữa" – ông Maitree tuyên bố.

Giám đốc bệnh viện tỉnh Chachoengsao, Sombat Chutimanukul, cho hay hàng chục hành khách bị thương đã được đưa tới các cơ sở y tế gần đó để điều trị. Trong số 23 người nhập viện, có 4 người trong tình trạng nguy kịch và 8 người đang được theo dõi.

Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan nói Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã gửi lời chia buồn và chỉ thị cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những con đường của Thái Lan nằm trong số những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Bất chấp nhiều nỗ lực thời gian qua, vấn đề an toàn vẫn chưa được cải thiện. Năm 2018, WHO thống kê Thái Lan có tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao thứ hai thế giới.

Vào tháng 3-2018, ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một chiếc xe buýt chở những người trở về từ kỳ nghỉ ở Đông Bắc Thái Lan lao khỏi đường và đâm vào một cái cây.

Theo Phạm Nghĩa/NLĐO