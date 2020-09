Ấn Độ cho Maldives vay 250 triệu USD để khôi phục nền kinh tế

Ấn Độ sẽ cho quốc đảo thiên đường du lịch Maldives vay 250 triệu USD để khôi phục nền kinh tế bị suy thoái vì Covid-19, nỗ lực được cho là nhằm kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Nam Á.

Maldives được mệnh danh là thiên đường du lịch nhưng dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới ngành này khiến quốc đảo này đối mặt với suy thoái (Ảnh: DPA)

Ấn Độ ngày 20/9 thông báo sẽ cho Maldives vay 250 triệu USD trong nỗ lực giúp quần đảo Nam Á hồi sinh lại nền kinh tế bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19.

Theo AFP, Maldives là một trong những nước hứng chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh khi du lịch mang lại nguồn thu lớn của quốc đảo này. Dịch Covid-19 dẫn tới việc các chuyến bay quốc tế bị hủy cộng với việc du khách không mặn mà với việc đi du lịch đang gây nên gánh nặng to lớn cho Maldives. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán quy mô nền kinh tế Maldives có thể bị sụt giảm 20,5% trong năm nay, so với mức tăng 5,9% năm ngoái.

Cao ủy Ấn Độ tại Maldives cho hay khoản vay đã được duyệt sau đề xuất của Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih.

“Maldives có quyền tự do sử dụng khoản tiền để khắc phục tình hình kinh tế trong nước phù hợp với các ưu tiên của họ”, thông báo viết.

Hồi tháng 8, Ấn Độ từng cam kết cho Maldives vay 500 triệu USD để xây cầu và đường tại quốc gia có gần 1.200 hòn đảo và nằm trên tuyến vận tải chính Đông - Tây.

Dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Abdulla Yameen, Maldives đã vay 1,4 tỷ USD từ Trung Quốc cho các dự án cơ sở hạ tầng đắt đỏ. Nhiều ý kiến chỉ trích bày tỏ quan ngại rằng các khoản vay của Bắc Kinh là không bền vững trong khi Bắc Kinh được cho đang nỗ lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại khu vực.

Ấn Độ cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Trung Quốc sau khi chính quyền của Tổng thống Solih lên nắm quyền từ năm 2018. Ông Solih đã đánh bại người tiền nhiệm Yameen có xu hướng thân Trung Quốc trong cuộc bầu cử 2 năm trước.

Tổng cộng, kể từ khi ông Solih thành tổng thống, Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Maldives 2 tỷ USD.

Theo Đức Hoàng/Dân Trí