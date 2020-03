Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi 2 máy bay Su-24 của Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay Su-24 của Syria trên không phận khu vực điểm nóng Idlib, sau khi lực lược của Syria bắn hạ một vài máy bay không người lái của Ankara.

Hãng tin nhà nước Syria SANA cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 1/3 tại tỉnh phía tây bắc Syria, Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi 2 máy bay ném bom Su-24 của Syria trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mà Ankara đang thực hiện tại đây.

Trước đó, các lực lượng của quân đội chính phủ Syria cũng đã bắn rơi một số máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc bay vào không phận Syria.

Theo SANA, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn máy bay Syria trên không phận Idlib rồi bắn rơi 2 chiếc Su-24. Toàn bộ phi hành đoàn trên cả 2 máy bay Su-24 đều nhảy dù thoát ra ngoài an toàn.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, một máy bay không người lái của họ bị bắn rơi bởi phòng không Syria. Tuy nhiên, theo SANA, quân đội Syria đã bắn rơi 3 máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ trong một nỗ lực ngăn chặn các mục tiêu được mô tả là “thù địch” bay vào tỉnh Idlib và tỉnh Hama ở lân cận.

SANA cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một chiếc máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi gần thị trấn Saraqib, đông Idlib.

Syria đóng không phận vùng tây bắc

Chính phủ Syria đã đóng không phận vùng tây bắc nước này, bao gồm của tỉnh Idlib. Damascus cảnh báo rằng bất cứ máy bay nào đi vào không phận Syria sẽ bị coi là mục tiêu thù địch.

Trong khi đó, trung tâm Hòa giải Nga ở Syria cảnh báo rằng Moscow sẽ không còn bảo đảm được sự an toàn của bất cứ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nào xâm nhập vào vùng không phận đã bị đóng cửa của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự ở Idlib vào ngày 1/3 với mục tiêu được họ mô tả là “phòng vệ” chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Syria nhằm vào quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang hiện diện trên tỉnh của Syria.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Nga “bước sang một bên” để họ tự đối phó với Syria.

Căng thẳng tại Idlib leo thang dồn dập sau vụ 34 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng do trúng hỏa lực của Syria hồi tuần trước. Nga nói rằng vụ việc xảy ra là vì Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân cùng với lực lượng đối lập chính phủ Syria do Ankara hậu thuẫn. Nga cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không thông báo cho họ về sự xuất hiện của quân đội nước này tại khu vực dẫn tới Moscow không thể can thiệp kịp thời.

Idlib là điểm nóng cuối cùng trong nỗ lực của chính phủ Syria nhằm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ sau nhiều năm chiến tranh. Hiện thời, khu vực này có sự hiện diện của các nhóm khủng bố, lực lượng đối lập do Ankara hậu thuẫn và quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở các trạm quan sát do Ankara lập ra.

Theo Đức Hoàng/Dân Trí