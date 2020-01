Tổng thống Putin đề cử ông Medvedev làm Phó chủ tịch Hội đồng An ninh

Tổng thống Vladimir Putin ngày 16/1 đã lập ra một chức vụ mới, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, và bổ nhiệm cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev vào vị trí này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin TASS cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/1 đã trình dự luật lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) để giới thiệu vị trí phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Bản dẫn giải dự luật nêu rõ: "Dự luật nhằm giới thiệu phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, người sẽ trở thành một trong các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh, cũng như xác định thủ tục cho việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm chức vụ này".

Theo dự luật, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga sẽ do tổng thống bổ nhiệm và bãi nhiệm. Quyền hạn của phó chủ tịch Hội đồng An ninh cũng do tổng thống quyết định. Công dân Nga không có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú của các quốc gia khác vẫn có thể được bổ nhiệm vào vị trí này.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh bổ nhiệm cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev vào vị trí Phó chủ tịch Hội đồng, miễn nhiệm các chức vụ đứng đầu chính phủ của ông. Sắc lệnh có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Việc giới thiệu và bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội đồng An ninh được Tổng thống Putin đưa ra sau khi chính phủ của cựu Thủ tướng Medvedev từ chức hôm 15/1. Động thái giải tán chính phủ của ông Medvedev nhằm mở đường cho sửa đổi hiến pháp, theo đó tăng cường quyền lực cho quốc hội, cho phép các nhà lập pháp nắm quyền bổ nhiệm thủ tướng và nội các mà tổng thống không thể bác bỏ.

Tổng thống Putin cũng đã đề cử lãnh đạo Cơ quan thuế liên bang Mikhail Mishustin làm tân thủ tướng. Đề cử đã được Hạ viện Nga thông qua với 383/424 phiếu thuận.

