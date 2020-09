U17 Sông Lam Nghệ An đoạt ngôi vô địch

Chiều tối 27-9, trên sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), diễn ra trận chung kết Giải bóng đá U17 quốc gia năm 2020 giữa hai đội U17 Nutifood và U17 Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 3-2 trước Học viện Nutifood để lên ngôi vô địch. Ảnh: HỮU TUẤN

Mặc dù được đánh giá cao hơn đội bóng xứ Nghệ khi có trong đội hình dàn cầu thủ trẻ được đào tạo từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Nutifood - JMG, nhưng đội quân của HLV Ghi-lôm Gra-chen sớm rơi vào thế bất lợi khi để các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An ghi bàn dẫn trước ngay từ phút thứ tám. Tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Nutifood, Hồ Văn Lợi đã chớp thời cơ với pha tâng bóng qua đầu thủ môn mở tỷ số 1-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Lê Kỳ Phương và trợ lý Phạm Văn Quyến thi đấu hưng phấn và liên tục tung ra những đường triển khai lên bóng sắc bén làm chao đảo khung thành của U17 Nutifood.

Chơi nỗ lực trong đầu hiệp 2, đội quân của HLV Gra-chen cũng tạo được một số cơ hội nguy hiểm, trong đó có hai pha dứt điểm bằng đầu của Hồ Khải đưa bóng chạm khung thành của Hoàng Minh ở phút thứ 50. Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được bởi chỉ sau đó ba phút, U17 Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng thứ hai. Từ một pha phản công tốc độ của đội bóng xứ Nghệ, Xuân Tiến nhận được bóng bên cánh phải và tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Cũng rất nhanh sau đó chưa đầy ba phút, Công Huy đua tốc độ và chuyền bóng vào cho Văn Cường đệm bóng vào lưới trống, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, hy vọng đã đến với các cầu thủ U17 Nutifood khi Quốc Việt rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút thứ 62. Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được, ngay cả khi may mắn có được bàn thắng do Tiến Thắng của U17 Sông Lam Nghệ An đá phản lưới nhà ở phút 90+2.

Với chiến thắng 3-2, U17 Sông Lam Nghệ An trả được món nợ thua U17 Nutifood 2-4 ở vòng bảng của giải và lần thứ tám đoạt ngôi vô địch U17 quốc gia, trong đó có sáu lần liên tiếp từ năm 2004 đến năm 2009 và một lần vô địch năm 2012. Trong tám mùa giải tiếp theo, U17 Sông Lam Nghệ An chỉ có một lần giành ngôi Á quân năm 2018. Chính vì vậy, đây là ngôi vô địch mà họ khao khát và cũng là ngôi vô địch đầu tiên của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Kỳ Phương và trợ lý Phạm Văn Quyến.

Theo PV /Nhân Dân Online