Xem miễn phí thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế

Khán giả tại Việt Nam sẽ được tận hưởng trọn vẹn Giải Bundesliga trong 5 năm liên tiếp (từ 2020 đến 2025) và nhiều môn thể thao đặc sắc khác khi sở hữu kênh On Sports.

On Sports sẽ phát sóng trực tiếp Giải Bundesliga trong 5 mùa bóng liên tiếp bắt đầu từ 2020 đến 2025

Kênh VTC3 - On Sports là sản phẩm hợp tác giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài Tiếng nói Việt Nam) với Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) trên cơ sở liên kết kênh VTC3 nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Qua đó, hứa hẹn sẽ đem lại một Kênh chương trình Thể thao, giải trí hoàn toàn mới và sáng tạo.

Kênh On Sports sẽ mở ra một thế giới giải trí hoàn toàn mới, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức cho khán giả truyền hình tại Việt Nam với sức hút của những giải đấu thể thao lớn trên thế giới. Bên cạnh các giải bóng đá quốc nội, On Sports còn phát sóng trực tiếp Giải Bundesliga trong 5 mùa bóng liên tiếp bắt đầu từ 2020 đến 2025. Cùng đồng hành sự phát triển của bóng đá nước nhà, tháng 7 vừa qua kênh On Sports đã trở thành nhà tài trợ chính thức của Giải Bóng đá Hạng nhì Quốc gia 2020.

Khán giả Việt Nam sẽ được tận hưởng Byern Munich và các CLB của Đức thi đấu tại Bundesliga

On Sports sở hữu nhiều nội dung thể thao đặc sắc trong đó có các giải đấu của ĐTQG Việt Nam thi đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, AFF Suzuki Cup. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có một kênh truyền hình quảng bá phát sóng miễn phí những giải đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế.

On Sports vẫn giữ nguyên định dạng là kênh truyền hình miễn phí (Free To Air ), có mặt trên nhiều nền tảng truyền hình như kỹ thuật số mặt đất, IPTV (Truyền hình FPT, Viettel, MyTV) hay OTT (Mocha, ClipTV, FPT Play...). Vì vậy, khán giả cả nước có thể tiếp cận với các giải đấu, chương trình đặc sắc một cách thuận tiện nhất thông qua các dịch vụ mà họ đang sở hữu, đặc biệt là khán giả hâm mộ bóng đá trong nước và quốc tế.

