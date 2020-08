VFF công bố thời gian và địa điểm tổ chức U21 Quốc gia 2020

Vừa qua, VFF đã công bố kế hoạch tổ chức giải U21 Quốc gia 2020. Theo đó, các trận đấu vòng loại dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 7/12. Các đội bóng tham dự sẽ được chia thành 4 hoặc 5 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Vòng loại sẽ chọn ra 7 đội bóng cùng với đội chủ nhà tranh tài tại vòng chung kết từ 13/12-22/12.

Giải U21 Quốc gia sẽ diễn ra vào cuối tháng năm 2020.

Về địa điểm tổ chức, hiện tại đã có 4 nơi đăng ký làm trưởng bảng bao gồm: Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, CLB TP.HCM, Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM). Còn chủ nhà của vòng chung kết nhiều khả năng sẽ là Khánh Hòa.

Tính đến ngày 22/8, VFF đã nhận được đơn đăng ký của 22 đội bóng trẻ trên khắp cả nước. Cụ thể, có 5 đội phía bắc: Hà Nội, Viettel, Nam Định, Than Quảng Ninh và Phố Hiến; 7 đội bóng miền Trung và Tây nguyên gồm: SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk và 10 đội phía nam gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, TP.HCM, Sài Gòn FC, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long.

Giải U21 Quốc gia thường niên là nơi để các cầu thủ trẻ ở các lò đào tạo của CLB có dịp thi đấu, cọ xát, học hỏi thêm kinh nghiệm. Ngoài ra, đây cũng là nơi để HLV Park Hang-seo và các cộng sự có thể tìm thêm những nhân tố mới, bổ sung cho lứa U22 Việt Nam hướng đến những đấu trường quan trọng trong năm 2021. Nên nhớ rằng, chính đấu trường này đã giúp thầy Park phát hiện ra Phan Văn Đức trước khi bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2018.

